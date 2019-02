Patronii de localuri cer ca bacşişul lăsat ospătarilor să apară pe bonul fiscal

10:02:03 / 12 Februarie 2019

Termin-ati cu spaga

De ce va bate-ti capul atata ?Bacsisul este si imoral si ilegal.El trebuie interzis in continuare .Pai eu sunt sudor si nu i-mi da nimeni bacsis ,eu de ce sa-i dau lui?Ca iau uni viteza si vor sa se dea mari e treaba lor dar sa se ocupe legislativul de chestia asta ,cand sunt atatea de facut e cam naspa,nu crede-ti?Sa ajuns ca in scoli sa fii obligat de unii parinti care vor ei sa arate ce pricopsiti sunt si in speranta ,de multe ori comfirmata de profi ca ,coptt lor vor fi avantajati ,sa dai ciubuc,bacsis ori cum ii mai spune.Cum sa legalizezi asa ceva ?