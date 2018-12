Patru persoane, rănite în Constanța! Un șofer a intrat în plin, în mulțime!

08:44:45 / 12 Noiembrie 2018

Lipsa de experienta din partea conducatorului auto si traversare kamikaze din partea pietonilor !

Unii chiar nu inteleg ca nu au ce cauta la volan , dar ei insista in prostia lor ! Instructori auto facuti pe banda rulanta , foarte slab pregatiti...II putem vedea zilnic prin oras incalcand regului de circulatie elementara , si nu in ultimul rand pietonii.....Nu treci pana nu vezi ca cel de la volan te-a vazut si are intentia de a opri ! Daca toti astia se intanlesc intr-un punct comun se termina cu o tragedie , ca si in cazul de fata !