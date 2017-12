Pedepse reduse cu 6 zile pentru fiecare 30 de zile de detenţie în condiţii inumane?

Preşedintele Comisiei Juridice a Camerei Deputaților, social democratul Eugen Nicolicea, a propus, miercuri, ca reducerea de pedeapsă pentru 30 de zile de detenţie în condiţii inumane să fie de 6 zile, el argumentând că sub pragul de 5 sau 6 zile legea nu ar mai avea efectul scontat. Întrebat de ce a propus 6 zile reducere de pedeapsă la 30 de zile de detenţie în condiţii inumane, Nicolicea a răspuns: „A fost rezultanta unui calcul pentru că la o zecime scădere de pedeapsă, cum era până acum, te duce tot în faza de eliberare condiţionată la două treimi, şi acolo din una sau două amânări se elimină tot câştigul pe care l-ai avut că ai stat în condiţii inumane. Şi am spus că legea devine atunci practic fără efect şi e mai bine să nu mai faci o astfel de lege. Pe de altă parte, mi s-a părut cam mare şi propunerea făcută de domnul Marton Arpad de 9 zile, adică o treime reducere pentru condiţii inumane, şi eu am făcut o sugestie, şi anume că poate să devină efectivă (legea, n.r.) în jur de 5-6 zile acordate pentru condiţii inumane. Rămâne să stabilească comisia şi plenul”, a adăugat Nicolicea. El a spus că a făcut doar o propunere şi că discuţia va fi reluată lunea viitoare în cadrul Comisiei juridice. „Nu am făcut amendament, discuţia se va relua luni. Am spus colegilor din comisie să se consulte cu grupul din care fac parte şi luni să vină să spună punctul de vedere. Luni se va tranşa prin vot”, a adăugat Nicolicea. În proiectul de lege venit de la Guvern se prevede ca reducerea de pedeapsă să fie de 3 zile la 30 de zile de detenţie în condiţii inumane.