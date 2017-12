Perioada de acordare a scutirii de impozit pe profitul reinvestit, prelungită

Guvernul va prelungi perioada de acordare a scutirii de impozit pe profitul reinvestit, facilitate fiscală ce expiră la finalul acestui an, a declarat ministrul Finanțelor, Anca Dragu. "Vom prelungi facilitățile fiscale pentru profitul reinvestit. Această facilitate expiră la finalul acestui an și o vom prelungi pentru cei care reinvestesc profitul", a precizat Dragu, citată de realitatea.net. Totodată, ministrul a spus că nu vor fi introduse taxe fiscale noi, predictibilitatea fiind importantă pentru mediul de afaceri, iar în Codul Fiscal s-au operat doar retuşuri, fiind clarificate noţiuni. Întrebată ce modificări se pregătesc pentru mediul de afaceri, Anca Dragu a explicat că este vorba de o simplificare pentru mediul de afaceri şi un pachet pentru reducerea evaziunii fiscale. ”Pentru mediul de afaceri este importantă predictibilitatea fiscală, nu vor fi majorate taxe fiscale importante. Este foarte important pentru un om de afaceri ce taxe are de plătit în anul următor, dar pregătim ceva îmbunătăţiri, vom prelungi facilităţile fiscale pentru profitul reinvestit, vom prelungi această facilitate pentru cei care vor folosi profitul", a spus Dragu. Scutirea de impozit pe profitul reinvestit este o măsură introdusă în iulie 2014 de Guvernul Ponta prin care contribuabilii care efectuează investiţii în echipamente tehnologice pot beneficia de scutirea profitului reinvestit în aceste mijloace fixe. Scutirea de la impozitare a profitului reinvestit a ajutat la stimularea unor sectoare ale economiei, susținând investițiile în tehnologii noi.