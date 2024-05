Peste 200.000 de români au plecat in vacanță, intr-o statiune din Romania, în perioada vacanței de 1 Mai și Paște

Anul acesta, de 1 Mai și de Paște, 200.000 de români au plecat în vacanță într-o stațiune din România, iar aproape jumătate din locurile de cazare clasificate au fost ocupate, precizează un comunicat trimis deFederația Patronatelor din Turismul Românesc.



Numărul mare de zile libere nu a reprezentat un avantaj pentru turismul intern, deoarece românii au preferat să petreacă Paștele acasă cu rudele și prietenii. Scăderea veniturilor, scumpirile la produsele de bază și vremea rece au făcut ca numărul românilor care au ales să plece de acasă în această minivacanță să fie mic față de așteptările operatorilor din turism. Potrivit unui sondaj INSCOP, cei mai mulți dintre români au stat acasă și de 1 Mai, alegând să sărbătorească această zi alături de familie. În acest an, mai puțini oameni au decis să meargă pe litoral cu ocazia Zilei Muncii. Mai exact, 65,6% dintre cei intervievați au spus că vor sta acasă, în timp ce 12,5% au ales să petreacă în altă parte, călătorind. Dintre aceștia, doar 3,4% au declarat că se vor afla pe litoral de 1 Mai.

Rural

Ca în fiecare an, de Paște, turismul rural a fost în topul preferințelor românilor, aceștia căutând destinații departe de aglomerație, cu peisaje pitorești. Atracția acestor zone au fost obiectivele turistice, produsele locale și activitățile educative și distractive pentru copii, proprietarii de pensiuni încercând să creeze o atmosferă tradițional românească. Cele mai multe pachete turistice pregătite au fost cu sejururi de minim 3 nopți și tipuri de masă în funcție de dorințele fiecărui turist, cei mai mulți dintre români alegând doar cu cina tradițională de Paște unde au fost așteptați cu drob, pașcă, ouă roșii și vin roșu. Tarifele au fost cuprinse între 150 și 250 lei pe noapte. Proprietarii pensiunilor au pregătit aproximativ 67.000 de locuri în destinațiile rurale cu tradiție: Bran-Moeciu, Bucovina, Maramureș, zona Transilvaniei și Oltenia. Din păcate, vremea capricioasă a făcut ca doar 70% dintre locurile de cazare să fie ocupate, astfel că 46.900 de turiști, dornici să descopere tradițiile autentice, gastronomia locală și folclorul, au participat la aceste experiențe.



Litoral

Litoralul românesc a rămas și anul acesta destinația turistică preferată de tinerii dornici de distracție, care au preferat ofertele "last minute" în una din stațiunile cu cluburi deschise precum Mamaia sau Vama Veche, unde au fost deschise cele mai multe unități de cazare. În această destinație, hotelierii au pus la dispoziție aproximativ 50.000 de locuri clasificate, iar tariful mediu a fost de 200 lei/persoană/noapte.

Chiar dacă au fost efectuate 25.000 de rezervări în unitățile clasificate de pe litoral, numărul acestora nu a crescut foarte mult, din cauza vremii nefavorabile din prima perioadă a minivacanței, astfel numărul turiștilor care au optat pentru unitățile clasificate a fost de 35.000, la care s-au adăugat 10.000 de turiști care au preferat apartamentele.

Turiștii români au preferat Mamaia, Costinești și Vama Veche, stațiuni unde au fost organizate multe evenimente. O cameră dublă în minivacanța de 1 Mai a pornit de la puțin peste 100 de lei pe noapte în Eforie Sud și a putut ajunge până la peste 300 de lei la un hotel de patru stele din Eforie Nord. Au existat și excepții, care au captat atenția presei, cu prețuri care au ajuns la 1500 de euro pentru o noapte.

Vama Veche a fost singura stațiune care a avut un grad de ocupare de 90%, doar în primele zile ale minivacanței.



Balneo

Destinațiile balneo din România au rămas la mare căutare în timpul minivacanței de 1 Mai și Paște. Conform ultimelor date, Băile Felix a ocupat primul loc în clasamentul stațiunilor cu cel mai mare grad de ocupare, reconfirmând popularitatea sa în rândul turiștilor. De asemenea, Călimănești Căciulata a fost printre destinațiile balneo preferate de români în această perioadă. Dintr-un total de 45.000 de locuri de cazare in acest segment, au fost ocupate aroximativ 50%, adica 22.500 de locuri, iar pentru un sejur de trei nopți cu pensiune completă, costurile au variat între 150 și 600 lei pe noapte de persoană, oferind turiștilor opțiuni diverse în funcție de preferințele, serviciile și confortul dorit. Pachetele turistice au inclus, în majoritatea cazurilor, mese tematice specifice sărbătorilor de Paște, acces la piscină, saună și jacuzzi, precum și diverse excursii organizate, contribuind la o experiență relaxantă și plină de varietate. Mai mult de jumătate din turiști, cu un procent de peste 55%, au optat pentru cazare în unități de 4 și 5 stele, beneficiind de facilități suplimentare cum ar fi accesul la ape termale, spectacole live și programe dedicate copiilor, toate acestea asigurând o vacanță reusita, în aceste destinatii.



Munte

Cele mai solicitate au fost unitățile de cazare din stațiunile clasice de pe Valea Prahovei, Poiana Brașov, Păltiniș, Stana de Vale, Arieșeni, Rânca și Straja.

Un număr mare de turiști au optat pentru relaxare în mijlocul naturii și pentru petrecerea timpului alături de familie în peisaje montane pitorești. Hotelierii din aceste regiuni au primit aproape 57.000 de turiști, având un grad de ocupare de 60%. Pachetele turistice au inclus cazare pentru cel puțin trei nopți, mic dejun și o cină festivă de Înviere, la prețuri cuprinse între 150 și 450 de lei pe noapte pentru o persoană, oferind și opțiuni de divertisment precum muzică live și cadouri surpriză. Aceste pachete au fost concepute pentru a îmbogăți experiența oaspeților. Facilități gratuite, cum ar fi piscina, spa-ul, sala de jocuri și sala de sport, au fost disponibile în locațiile preferate de vizitatori. Interesul crescut pentru destinațiile montane și turismul verde a evidențiat aceste locuri ca alternative ideale la aglomerația urbană, fiind perfecte pentru cei care doresc să se destreseze și să se reconecteze cu natura.



Delta

Delta Dunării rămâne o destinație specială, apreciată de turiști. În această minivacanță, localități precum Sulina, Crișan și Băltenii de Sus s-au numărat printre cele mai populare alegeri pentru vizitatori. Ofertele de cazare la hoteluri și pensiuni au fost variate, oferind confort și experiențe autentice prin excursii pe lacuri și canale, transferuri cu șalupe rapide și servicii complete de masă. Tarifele de cazare au fost în medie de 220 lei pe noapte de persoană, iar gradul de ocupare a ajuns la 40%, aducând în regiune peste 5.500 de turiști.



Această minivacanță de 1 Mai și Paște a demonstrat încă o dată diversitatea și bogăția opțiunilor turistice din România, fie că vorbim despre relaxarea în stațiunile balneare, aventurile în stațiunile montane, refugiul spiritual în zonele rurale tradiționale sau distracția pe litoral. Deși provocările economice și condițiile meteorologice din acest an nu au fost favorabile, interesul constant pentru turismul intern rămâne ridicat. Operatorii de turism și proprietarii de pensiuni continuă să inoveze și să îmbunătățească ofertele, demonstrând o adaptabilitate remarcabilă la preferințele în schimbare ale turiștilor. Aceste eforturi se reflectă în procentele semnificative de ocupare și în satisfacția turiștilor, care aleg să exploreze frumusețile, autenticitatea și tradițiile specifice ale țării noastre. Pe măsură ce ne îndreptăm spre sezonul estival, suntem încrezători că turismul românesc va continua să ofere experiențe frumoase, contribuind astfel la revitalizarea și dinamizarea acestui sector vital pentru economia națională.



*Aceste date sunt aproximative, au fost obţinute pe baza estimărilor furnizate de membrii FPTR şi a sondajului aplicat unui număr semnificativ de operatori din turism.