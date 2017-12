Peste 6.000 de IMM-uri pot accesa garanţii de la FNGCIMM în acest an

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) ar putea acorda, în acest an, garanţii pentru 6.000 - 8.000 de companii, a declarat, ieri, ministrul pentru IMM-uri, Constantin Niţă. \"Fondul Naţional de Garantare are un capital social de 80 de milioane de euro şi poate să acorde garanţii pînă la 600 - 700 milioane de euro. Ne aşteptăm ca, în acest an, să fie între 6.000 şi 8.000 de companii care pot accesa o garanţie\", a afirmat Niţă. Totodată, el a amintit de înfiinţarea Fondului de Contragarantare, cu un capital social de 100 de milioane de euro, va permite creşterea de patru ori a volumului de garantări acordate. \"Invit băncile să colaboreze cu Fondul Naţional de Garante şi cu Fondul de Contragarantare şi sper ca aceste două entităţi să poată contribui la relansarea activităţii IMM-urilor\", a spus Niţă. Produsele oferite de Fondul Naţional de Garantare sînt diversificate, incluzînd, pe lîngă garanţiile pentru credite, şi garanţii pentru diferenţa de curs valutar sau pentru investiţii realizate în străinătate. Băncile ar trebui să fie mult mai flexibile şi să nu solicite plata garanţiei de către Fond imediat cum au înregistat întîrzieri la plată din partea companiilor, mai este de părere ministrul de resort, avertizînd că \"vom întrerupe colaborarea cu băncile care nu sînt flexibile\".