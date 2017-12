Petrolul a ţinut în şah Steaua

Liderul Ligii 1 la fotbal, Astra Giurgiu, a început cu o victorie returul, câştigând, duminică seară, la Chiajna. Astra s-a desprins la patru puncte de a ocupanta locului secund, FC Steaua Bucureşti, care a remizat, tot duminică seară, pe terenul ultimei clasate, Petrolul Ploieşti.

Rezultate - vineri: FC Botoşani - CS U. Craiova 3-2 (Hadnagy 4, 42, Martinus 75 / Nuno Rocha 12, A. Ivan 90+2); sâmbătă: CSMS Iaşi - FC Voluntari 2-1 (Golubovic 23, Viveiros 57 / Bălan 34), Dinamo București - ASA Tg. Mureş 2-1 (A. Marc 41, 55 / N'Docye 50); duminică: Concordia Chiajna - Astra Giurgiu 0-2 (Al. Stan 54, Al. Ioniţă II 73), Petrolul Ploieşti - FC Steaua București 0-0.

Programul meciurilor de luni: Pandurii Tg. Jiu - ACS Poli Timișoara (ora 18.30), CFR Cluj - FC Viitorul (ora 20.30). Întâlnirile sunt transmise în direct de Look TV, Look Plus, Dolce Sport și Digi Sport.

Clasament: 1. Astra 30p (golaveraj: 25-16), 2. FC Steaua 26p (17-9), 3. Dinamo 24p (17-10), 4. FC VIITORUL 23p (21-11), 5. Pandurii 23p (15-11), 6. ASA 19p (13-10), 7. Craiova 19p (15-13), 8. Iași 16p (11-18), 9. CFR* 14p (17-12), 10. Poli 14p (9-15), 11. Botoșani 12p (11-17), 12. Concordia 10p (13-22), 13. Voluntari 6p (9-23), 14. Petrolul* 4p (8-14). * - CFR și Petrolul sunt penalizate cu câte șase puncte.