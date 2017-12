„Piramida energetică din Bucegi“ a blocat 100 de oameni pe munte

100 de turişti, blocaţi în plin viscol, în Bucegi, au fost salvaţi de echipe din două judeţe, informează digi24.ro. Jandarmii şi salvamontiştii din Prahova şi Dâmboviţa i-au coborât pe oameni de pe munte.

Un bărbat de 72 de ani a fost trimis la spital, după ce nu s-a mai putut ţine pe picioare din cauza epuizării. Pe traseul Babele-Peştera, zăpada proaspătă avea jumătate de metru înălţime. „Peste 100 de turişti au urcat spre Sfinx, în jurul orelor 3-4 după-amiază. Iar spre seară au coborât dinspre Sfinx, foarte mulţi neechipaţi. Un turist în vârstă a avut o ruptură de muşchi. Salvamontiştii l-au transportat până la refugiul de la Peştera, după care un salvamont de-al nostru l-a luat şi l-a dus la Bucureşti. În jurul orei 20:30, șase turişti au vrut să urce din nou spre Sfinx. Jandarmii i-au legitimat, n-am avut cum să ne înţelegem cu ei. Au plecat, dar s-au întors în jurul orei 23:00”, a spus Doru Diaconescu, șeful Salvamont Dâmbovița.

CE ESTE PIRAMIDA ENERGETICĂ DIN BUCEGI

Puţini oameni știu că există o singură zi in fiecare an - 28 noiembrie, când, la apusul soarelui deasupra Sfinxului de pe platoul Bucegi, razele blânde înconjoară chipul straniu sculptat în piatră şi coborându-se spre baza anticei statui, formează o piramidă magică. Oamenii care sunt prezenți aici în momentul producerii fenomenului se reîntorc vindecaţi şi revin doar pentru a mulţumi, iar alţii resimt ameliorarea bolilor copleşitoare şi fără leac medical, și revin an de an pentru acțiunea spectaculoasă a Piramidei Magice în continuarea unei vieți normale.