Plantele au nevoie de mai puțină apă, pe măsură ce planeta se încălzește

Încălzirea continuă a planetei ar putea să nu usuce pământul atât de mult cât se credea până acum, deoarece plantele vor deveni din ce în ce mai puțin însetate pe măsură ce nivelul de dioxid de carbon din atmosferă va crește, arată un studiu publicat luni în Proceedings of the National Academy of Sciences și preluat de AFP. Descoperirile recente arată că seceta va crește odată cu încălzirea globală ca efect al schimbărilor climatice, doar că nu atât de mult și pe suprafețe atât de mari cum se credea până acum.

Studiile precedente au arătat că peste 70% din planeta noastră va suferi din cauza secetei pe măsură ce nivelurile de dioxid de carbon vor crește de patru ori în următorii o sută de ani față de era preindustrială. Însă multe dintre aceste modele nu au luat în calcul modul în care se va schimba comportamentul plantelor într-o lume din ce în ce mai caldă. ''Acest lucru ne arată că evoluția nevoii de apă a plantelor va avea un impact asupra rezervelor de apă, iar acest aspect al ecuației a fost ignorat în numeroase studii hidrologice asupra secetei'', a subliniat James Randerson, profesor la Universitatea din California și co-autor al studiului.

Plantele iau dioxidul de carbon prin pori, numiți stomate, care eliberează totodată umezeală în atmosferă. Dar, când cantitatea de dioxid de carbon este mai mare, aceste stomate rămân deschise o perioadă mai scurtă de timp, pierd mai puțină umezeală și acest lucru face ca plantele să aibă nevoie de mai puțină apă din sol.