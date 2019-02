Plus cu 74% la bursă!

Valoarea tranzacţiilor în piaţa reglementată a Bursei de Valori Bucureşti (BVB) a înregistrat, în săptămâna 28 ianuarie - 1 februarie, un salt cu 74% faţă de perioada precedentă, cele mai lichide titluri fiind cele ale Băncii Transilvania, BRD-GSG - Groupe Societe Generale şi OMV Petrom, potrivit statisticilor publicate de BVB. În ultima săptămână, titlurile Banca Transilvania au generat schimburi de 107,06 milioane lei, fiind urmate de BRD-GSG, cu 58,15 milioane lei, OMV Petrom - 20,53 milioane lei, Fondul Proprietatea - 19,95 milioane lei şi Romgaz - 12,89 milioane lei. Acţiunile Amonil au consemnat cea mai severă depreciere în perioada menţionată, cu 37,5%, secondate de cele ale Rompetrol Well Services (minus 5,06%), Biofarm (minus 5,04%), Banca Transilvania (minus 4,71% ) şi Turism Felix (minus 4,70%). Pe de altă parte, acţiunile Socep au câştigat 12,41% din valoare în săptămâna 28 ianuarie - 1 februarie, Bermas a încheiat săptămâna cu un plus de 12,38%, Mecanica Ceahlău - plus 11,54%, Condmag - plus 10,34%, iar Zentiva a urcat cu 8,6%. În total, s-au realizat 10.098 tranzacţii, cu un volum de 180,944 milioane acţiuni şi o valoare de 243,197 milioane lei. Cea mai bună zi de tranzacţionare a fost miercuri, 30 ianuarie, când s-au înregistrat 1.711 tranzacţii cu acţiuni în valoare totală de 83,54 milioane lei. Capitalizarea companiilor s-a majorat cu doar 0,25%, până la 146,211 miliarde de lei, fiind în continuare sub valoarea consemnată la începutul lui decembrie 2018 (atunci depăşea 165 miliarde lei).