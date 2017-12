PMP exclude orice guvernare cu PSD și ALDE

19:43:54 / 04 Decembrie 2016

SCOATETI - LA PENSIE...

Romani scoateti l la pensie pe basescu el e candidatu luo iohanis pt a fi prim ministru..Hoti striga hoti ei PNL care au furat voturile romanilor la alegeri cand Geoana iesie castigator seara dar basescu se declara castigator cu toate ca perduse in tara stia ca va fura masiv in diaspora si la numarea voturilor in tara..Blaga porcu gusat avand un rol cheie A invatat meserie de la marinel care a declarat un fleac ia m ciuruit.Greu de pensionat marinelu stie ma stie sa fure la greu si sa.minta.sa ...