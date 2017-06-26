PNL lasă guvernarea în mâna PSD

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PNL lasă guvernarea în mâna PSD
Politică 26 Iunie 2017 / 16:50 215 accesări 1 comentariu

Deși au încercat să formeze o majoritate pentru a prelua guvernarea, liberalii au eșuat în tentativa lor. După îndelungi negocieri cu toate formaţiunile din opoziţie, PNL nu a mers la Cotroceni cu o propunere de premier. Anunţul a fost făcut chiar de preşedintele PNL, Ludovic Orban. „Am avut două formațiuni care s-au arătat dispuse să ne susțină, de la restul nu am obținut un răspuns concret. În politică e bine să spui adevărul. Nu poți să te duci să propui un premier când ai 35% în Parlament“, a declarat Orban.

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1 comentariu

CONSTANTZEAN 13:45:36 / 27 Iunie 2017
ADEVAR !

ATATA MIZERIE SI ATATA RAHAT DE ANIMALE SI OAMENI PESTE TOT, LA TOT PASUL ESTE SI FIRESC CA SA FIE, SA SE DECLANSEZE BOLI EPIDIMIOLOGICE, CU TRANSMISIE : DIAREE, VOMA, ENTEROCOLITA SI ALTELE ASEMENEA ACESTORA SI ASTA DE LA INCONSTIENTZA SI NEPASAREA PRIMARULUI FAGADAU DECEBAL SI CONSILIULUI LOCAL DIN CONSTANTZA, PSD-ULUI CARE NU-L TRAGE DE URECHI PE PRIMAR DEOARECE NU FACE NIMIC PENTRU IGIENIZAREA ORASULUI SI LA GHENELE DE GUNOI, RROMII DESFAC SI RAVASESC GUNOAIELE, CONSTANTZA ESTE O INFECTZIE SI O MIZERIE TOTALA / GENERALA ?! PRIMARUL FAGADAU DECEBAL SI CONSILIUL LOCAL DIN CONSTANTZA, SUNT IN AFARA URGENTZELOR ACESTUI ORAS, ORAS LASAT DE IZBELISTE SI PREOCUPAREA LUI / LOR SUNT CONCERTELE PE PLAJA, CONCURSURI DE BICICLETE, ACESTE FLEACURI, CARE ATRAG MULTZIMEA BANILOR, BANII AJUNGAND IN FINAL IN BUZUNARELOR PSD, PNL.......... SI CELOR CARE VOR AVEA NEVOIE IN CELELALTE CAMPANII ELECTORALE, CA, DOAR, NU VOR AJUNGE IN BUZUNARELE CONSTANTZENILOR DE RAND CARE ISI PLATESC CU, CONSTINCIOZITATE DARILE CATRE STAT : TAXE, IMPOZITE SI CATE SI MAI CATE SUPRA / SUPERTAXE SI IMPOZITE INVENTATE CA SA SARACIM CONTINUU, CU TOATE MARIRILE DE : SALARII, ALOCATZIEI DE STAT PENTRU COPII, INDEMNIZATZIEI DATA MAMELOR PENTRU CRESTEREA COPIILOR, PENSII...................... , NIMIC, NU SE REFLECTA IN INTR-O VIATZA MAI BUNA PENTRU ROMANII DE RAND, CI DOAR POLIRICIENII SPORESC IN AVERI : EURO IN CONTURI, MASINI, BOLIZI PE PATRU ROTZI, VILE, VACANTZE DE LUX IN ZONE EXOTICE.............. ?! DE CE OAMENII DE RAND NU POT SA-SI PERMITA, CE AM ENUMERAT MAI SUS LA POLITICIENI, PENTRU CA OAMENII DE RAND MUNCESC SI TRAIESC DIN PUTZINUL CARE SE STRECOARA PRINTRE DEGETELE CELOR, PE CARE ROMANII, I-AU VOTAT, SI EI, CA DREPT RASPLATA SI-AU BATUT JOC DE MAREA MASA A POPORULUI ROMAN ?! RUSINEEEEEEEEEEEEEEEE, SA VA FIE TUTUROR, CA-N CEI CIRCA 30 DE ANI, DE LA ASA ZISA REVOLUTZIE, ATZI DEVALIZAT TZARA SI ATZI SARACIT UN POPOR, FARA MILA, RUSINEEEEEEEEEEEEEEEEEEE !

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