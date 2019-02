Poliția Locală atenționează! Sunt vizați cei de pe strada Pandurului

14:51:46 / 02 Februarie 2019

"Vrem o tara ca afara!!!" (Dar noi sa nu respectam nimic)

In primul rand trebuie subliniat faptul ca in discutie avem o zona rezidentiala de case,asadar exista garaj in fiecare curte. Apoi trebuie discutat urmatorul aspect,latimea drumului public pe str.Pandurului nu permite stationari/parcari pe ambele sensuri de circulatie. Asadar ATENTIE,posibil sa luati oricum amenda,eu voi face prima solicitare. Cum s-a ajuns aici? Simplu. Desi constructorul a prevazut denivelari la nivelul bordurii pt ca locatarii sa poata avea acces la parcarile proprii(din curte),acestia au preferat sa parcheze neregulamentar,perpendicular fata de axul drumului,blocand astfel intreg trotuarul si astfel stanjenind circulatia pietonilor,indiferent de numarul acestora. Deci rezolvarea este simpla,folosirea garajelor proprii si renuntarea la blocarea trotuarelor si a partii carosabile. Deocamdata atat si...sa nu uitam,UNII VOR O TARA CA AFARA DAR...EI SA RAMANA IN CONTINUARE COCALARI.(aici imi cer scuze fata de cei care au parcat oarecum regulamentar pe acest trotuar,adica paralel cu drumul public si cat mai aproape de gard sau de bordura).