Poluare în Portul Constanța. Aproximativ 300 de litri de păcură au ajuns în apă!

Comandantul unei nave (BETATANK - n.r) a fost sancționat cu 25.000 de lei de către ofițerii Căpităniei Portului Constanța, în urma unei deversări accidentale de păcură. Incidentul a avut loc vineri dimineață, 5 februarie, în jurul orei 11.20, în dana DDL 2 a Portului Constanța. Potrivit reprezentanților Autorității Navale Române (ANR), în timp ce se desfășura un transfer de combustibil naval (păcură) prin metoda STS (ship to ship), de la barja de stocare M/T BETATANK, sub pavilion Cipru, la tancul de bunkerare M/T AMALTHIA, sub pavilion Cipru, s-a produs o poluare accidentală. ”Printr-o gură de ulaj aferentă tancului nr. 5 de marfă, aflată pe puntea navei BETATANK, a refulat o cantitate de păcură care a inundat întreaga punte, scurgându-se în apă aproximativ 200 - 300 litri. Combustibilul poluator a rămas în interiorul barajului plutitor ce înconjura cele două nave, fără a depăși limitele acestuia”, au transmis reprezentanții ANR, într-un comunicat. După incident, membrii echipajului au oprit pompele de transfer păcură și au obturat gura de vizitare. Totodată, ei au strâns păcura scursă și au depozitat-o în tanc, apoi au curățat nava. Mai departe au fost anunțați reprezentanții Companiei Naționale ”Administrația Porturilor Maritime Constanța”, pentru intervenția de depoluare. O echipă de ofițeri operativi ai Căpităniei Portului Constanța a demarat investigațiile pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor producerii incidentului. ”Din primele constatări efectuate a rezultat ca și cauză principală o defecțiune tehnică intervenită la o valvă de linie aflată între tancul nr. 2 și tancul nr. 5, la nava BETATANK, însă concluziile finale privind cauzele producerii poluării vor fi comunicate la definitivarea cercetărilor”, spun reprezentanții ANR.