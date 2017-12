Preda cere respingerea propunerilor pentru şefia DNA şi a Parchetului

CU JALBA ÎN DINŢI Preşedintele Traian Băsescu îl lasă pe europarlamentarul PDL Cristian Preda să grăiască public în locul său şi să-i pună în aplicare jocurile murdare cu care ne-a obişnuit deja de opt ani. Acum pedelistul este cu jalba în dinţi şi, de ochii lumii, îi solicită şefului statului să nu accepte propunerile Ministerului Justiţiei privind procurorul general şi procurorul-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA). Însă este cunoscut faptul că preşedintele avea un clinci cu ministrul Justiţiei, Mona Pivniceru, pe tema propunerilor. Mai mult decât atât, Băsescu s-a ţinut de glume când a fost întrebat dacă va accepta cele două propuneri. ”Depinde cât de bun avocat va fi Mona Pivniceru pentru că vom avea o discuţie cu dosarele pe masă”, spunea Băsescu. Preda a amintit că membrii Consiliului Suprem al Magistraturii (CSM) au cerut alţi candidaţi, acordând aviz negativ celor doi nominalizaţi. \"Cred că preşedintele trebuie să urmeze mai degrabă avizul CSM, care a cerut alţi candidaţi, practic, a spus că nu e în regulă ca propunerile făcute de ministru să treacă\", a spus pedelistul, care după alegeri se hotărâse să renunţe la funcţia de prim-vicepreşedinte în PDL, dar după venirea Noului An s-a răzgândit. În ce priveşte argumentul „avizului negativ” din partea CSM, acesta nu stă însă în picioare, întrucât foştii ocupanţi ai celor două posturi, Condruţa Kovesi şi Daniel Morar, au fost numiţi în funcţii de acelaşi Băsescu, în prezenţa aceluiaşi „aviz negativ CSM”, care este „consultativ”.

UN AN DIFICIL PENTRU EUROPENI Ca în cazul multor pedelişti, dintr-o dată şi pe prim-vicepreşedintele PDL îl apucă grija de ce „ar fi sănătos pentru România”. El punctează relaţia pe care România o are cu Europa. „Să nu mai asistăm la ruptura penibilă pe care am văzut-o anul trecut, de la reprezentare, la conţinutul reprezentării, ca să zic aşa, la conţinutul prezenţei noastre europene”, spune Preda. El adaugă că europenii au anunţat că 2013 va fi un an greu pentru Uniune şi de aceeaşi părere sunt şi americanii. „Nu ne permitem să facem pe năzuroşii şi pe aroganţii în raport cu Uniunea Europeană şi de asta cred că o aprofundare a discuţiilor în chestiunea europeană, în plan intern şi nu stimularea unei lupte stupide ar fi un lucru foarte bun şi pentru preşedinte şi pentru premier\", a mai spus europarlamentarul.