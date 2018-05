Premierul Dăncilă s-a întâlnit astăzi cu Suveranul Pontif, la Vatican

Papa Francisc va veni în România la începutul lui 2019, a confirmat, pentru Antena 3, premierul Viorica Dăncilă, aflată vineri în vizită oficială la Vatican.

"Mi-a pus întrebări dacă în România oamenii au credinţă, dacă există înţelegere între ordocşi şi catolici şi i-am spus că da. M-a întrebat dacă am puterea să duc la sfârşit acest mandat. Am spus că da. Mi-a spus că la începutul anului viitor va veni în România (...) Am discutat despre faptul că sunt prima femeie prim-ministru în România, l-a bucurat acest lucru. M-a întrebat cum văd provocările din România", a declarat premierul Viorica Dăncilă, într-un interviu pentru Antena 3.

Aceasta a mai precizat că discuţiile cu Papa Francisc au durat 45 de minute.

"Un mesaj de suflet, care îndeamnă la pace, la linişte, la unitate. Am avut emoţii foarte mari. Nu este un lucru obişnuit să te întâlneşti cu Papa şi să simţi acel fior de emoţie prin mesajele date. (...)I-am zis că România trebuie să se axeze pe mesaje pozitive, să-şi găsească consensul. Mi-ar place să nu mai văd dezbinare între generaţii, categorii socio-profesionale şi toţi să meargă pe acelaşi drum. Papa a fost foarte încântat de mesajul meu",amai spus Dăncilă.

Premierul Viorica Dăncilă a fost primită vineri în audienţă, la 11.30, ora României, la Palatul Apostolic din Vatican de către Suveranul Pontif, Sanctitatea Sa Papa Francisc, urmând o întâlnire şi cu cardinalul Pietro Parolin, Secretar de stat al Sanctităţii Sale.

Potrivit agendei prim-ministrului afişată pe site-ul Guvernului României, la 12.15, ora României, Dăncilă va avea o întâlnire cu cardinalul Pietro Parolin, tot la Palatul Apostolic din Vatican.

La 14.00, ora României, premierul va oferi un dejun în onoarea Cardinalului Secretar de Stat al Sanctităţii Sale, E.S. Pietro Parolin. De la 17.00, ora României, Viorica Dăncilă va face o vizită la Ordinul Suveran de Malta, unde se va întâlni cu Alteţa Sa Eminentisimă Frà Giacomo Dalla Torre del Tempio del Sanguinetto, Principe şi Mare Maestru al Ordinului Suveran de Malta. Acolo vor fi "convorbiri în plenul celor două delegaţii Ceremonia de semnare a Acordului de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Ordinului Suveran (...)", conform sursei citate.

"Prim-ministrul Viorica Dăncilă va efectua, în perioada 10-13 mai 2018, o vizită la Vatican. În data de 11 mai 2018, premierul va fi primit în audienţă de Sanctitatea Sa Papa Francisc, iar ulterior va avea o întrevedere cu cardinalul Pietro Parolin, Secretar de stat al Sanctităţii Sale. Vizita prim-ministrului României la Vatican are loc pe fondul unor relaţii bilaterale foarte bune, în anul sărbătoririi Centenarului Marii Uniri a României, care va fi marcat la Sf. Scaun printr-o serie de manifestări culturale şi academice de ţinută. Programul vizitei include, de asemenea, o întâlnire cu studenţii români care studiază în universităţile pontificale, care va avea loc la sediul Colegiului Pontifical ”Pio Romeno”", anunţa joi Guvern, într-un comunicat de presă.