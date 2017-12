Premierul Grindeanu a decis abrogarea OUG privind Codurile penale

12:36:16 / 05 Februarie 2017

Tu realizezi ce scrii, "mai, animalule"?

Sa vina politia? Jandarmeria? Sa se ia masuri? Cam ce iti dorestti sa vezi bai, imbecilule? Sange? Ce masuri sa iei impotriva tarii intregi care s-a saturat de penali, din orice partid ar fi ei? Tu traiesti in realitatea ta paralela, ma bucur pentru tine si sper sa ramai acolo, cu idolii tai, Liviu - Ponta - Tariceanu ... acum cateva zile iti spuneam ca daca protestele vor continua prea mult este posibil ca abrogarea OUG sa nu mai fie de ajuns pentru cei care au indurat frigul in piata si pe strazile Romaniei ... Dragnea nu numai ca nu a inteles asta dar a mai pus si paie pe foc in acea conferinta de presa unde i-a scuipat pe toti protestatarii in ochi cu tupeul lui ... si ce face acum? il va da afara pe robotul ala bolnav de Iordache, ca si tap ispasitor sperand sa fie de ajuns? nu, nu mai este de ajuns ... nici pentru protestatari, nici macar pentru PSD-isti ... un singur om trebuie sa plece si ala, din pacate pentru tine, este idolul tau, Liviu ... este un pericol pentru Romania, pentru orientarea tarii catre UE si NATO, este un pericol pentru PSD, partid care are nevoie de liniste sa guverneze 4 ani, pentru ca a castigat corect dreptul de a guverna - insa aici trebuie facuta o precizare foarte importanta - PSD nu a castigat atat de multe procente din total datorita promisiunilor, ci prin absenta opozitiei care a ales sa faca blat atatia ani si acum au platit pentru asta ...