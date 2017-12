Preot din Covasna către Hunor: „Măi, nimeni, dispari în ceaţa ne-istoriei!“

12:43:13 / 09 August 2017

Hai , bre !

Cam violent mesajul , tocmai acum in postul Sfintei Maria . Ca tot este patria noastra draga si frumoasa si fascinanta ,, gradina Maicii Domnului ...'' Si , toxic mesajul . Suntem obisnuiti cu o asemenea abordare din partea unui membru de partid extremist si mai putin din partea unui popic ortodox , dispus sa pape hulpav si nesimtit din palma politicienilor si nicidecum sa muste veninos . Dar , ma rog , omul se mai schimba , daca nu este cumva chiar intors cu cheitza si pus sa cante la ordin . Daca a trait acolo in ungurime , se prezuma ca omul cunoaste ratiunile unei asemenea pozitionari ca idee , stiindu-se si ca nu toti ardelenii au fost fericiti dupa Marea Unire . Nu detaliez . In alta ordine de idei , este pentru prima data cand constat ca un popalau pravoslavnic , temeinic si inamical , se trage de ciocan cu un politician , dar nu cu unul de la putere , sau cu unul din opozitie , ci cu unul de la o minoritate si pe cale de consecinta , mai putin periculos . Daca popicul nu viseaza cumva , ca un cosmar , noapte de noapte zgomot de cizme hortyste in pragul casei ... El , popicul , fiind sensibil , vulnerabil si simtitor , asemenea Pomohaciului , Barladeanului , Spagoveanului si atator altor popici , care isi striga in lume pervers , nemultumirea ca turma este atacata cu vorbe de minoritari , iar ei , popicii , care tund , mulg si belesc , trebuie sa-si apere turma majoritara ... Trist !