Preşedintele Klaus Iohannis l-a desemnat pe Florin Cîţu să formeze Guvernul după consultările de la Palatul Cotroceni cu partidele şi formaţiunile politice din Parlament.

Klaus Iohannis a avut azia doua rundă de consultări în vederea formării guvernului, cu partidele și formațiunile parlamentare.

Liderii coaliției PNL-USR PLUS-UDMR au mers împreună la Cotroceni, iar PSD a refuzat invitația șefului statului.

La finalul consultărilor, Klaus Iohannis a anunțat că îl desemnează pe Florin Cîțu pentru funcția de prim ministru.

Președintele României, Klaus Iohannis:

Am avut astăzi o nouă rundă de consultări cu formațiunile reprezentate în noul Parlament al României. Săptămâna trecută, după prima rundă de consultări, am spus că este nevoie de încă câteva zile pentru ca lucrurile să se cristalizeze și s-au cristalizat.

Între timp, o coaliție formată din PNL, USR-PLUS și UDMR a fost formalizată și a dovedit deja majoritatea în Parlamentul României, și astăzi, cu ocazia consultărilor, liderii formațiunilor care formează coaliția de centru-dreapta s-au prezentat împreună și au propus un candidat pentru poziția de Prim-ministru.

Așadar, luând în considerare toate acestea, am decis să-l desemnez pe domnul Florin Cîțu pentru poziția de Prim-ministru.