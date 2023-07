Prigojin a acceptat propunerea lui Lukaşenko și întoarce forțele din marșul spre Moscova

Evgheni Prigojin ar fi de acord să oprească avansarea spre Moscova, susțin autoritățile din Belarus, citate de NEXTA, Reuters și AFP.

Ca parte a acordului, șeful grupului de mercenari Wagner a declarat că va opri mercenarii din drumul lor în Rusia.

"Voiam să desfiinţăm grupul Wagner. Am plecat pe 23 iunie la Marșul Justiției. În timpul zilei am călătorit mai puțin de 200 de kilometri până la Moscova. În acest timp, nu am vărsat nici măcar o picătură din sângele luptătorilor noștri. Acum este momentul în care sângele poate fi vărsat. Prin urmare, realizând toată responsabilitatea pentru faptul că sângele rusesc va fi vărsat pe una dintre laturi, ne întoarcem coloanele și plecăm în direcția opusă taberelor de câmp. Conform planului", a declaratLiderul Wagner, Evgheni Prigojin.