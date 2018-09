Primă specială din partea lui Rădoi pentru tricolorii „mici”

Stadionul „Central” din Complexul Sportiv al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu va găzdui marţi seară, de la ora 19.00, partida reprezentativelor Under 21 ale României şi Bosniei & Herţegovina. Un meci în care se vor întâlni ocupantele primelor două locuri din clasamentul Grupei 8 de calificare la turneul final al Campionatului European Under 21 din Italia și San Marino, programat anul viitor. Jucătorii pregătiţi de Mirel Rădoi au 15 puncte în clasament şi sunt la trei puncte în urma adversarilor de marţi, care au un meci în plus disputat, iar un succes în partida de la Ovidiu ar netezi drumul României spre EURO 2019.

„Sunt sigur că va fi un meci dificil. Suntem motivaţi, pentru că vrem să ajungem la turneul final. Cu siguranţă, avantajul publicului va conta. Trebuie să fim concentraţi şi să nu dăm cu piciorul la ccea am realizat până acum. Trebuie să fim uniţi”, a declarat portarul Ionuţ Radu, căpitanul formaţiei noastre, eroul meciului din Portugalia, câştigat cu 2-1 de tricolorii „mici”.

„Ne aşteaptă o partidă mult mai dificilă decât cea din tur şi decât cea din Portugalia, pentru că este o partidă decisivă. Suntem în grafic. Obiectivul este victoria cu Bosnia şi trebuie să intrăm în teren ca şi cum ar fi o finală. Chiar dacă ne ajută şi un rezultat de egalitate, ne gândim doar la victorie. Dar în funcţie de rezultatul care va fi spre final, vom vedea cum vom juca în ultimele minute. Indiferent cine este pe bancă, poate înlocui pe oricine. Bosnia este o echipă robustă, periculoasă. Aşteptăm partida şi vom vedea unde ne vom situa, pentru că exact în meciurile importante am clacat”, a spus şi selecţionerul Mirel Rădoi, care a dezvăluit şi ce primă le-a pregătiti elevilor săi după joc, în cazul unui rezultat pozitiv: „O primă din partea mea, un pahar de vin după meci”.

Un bilet de intrare la meci costând 10 lei. Biletele sunt disponibile online, numai pe site-urile bilete.frf.ro și pe bilete.ro. Fiecare persoană poate cumpăra maximum 4 bilete, urmând ca acestea să fie nominale. Tichetele sunt disponibile numai prin opțiunea Print-at-home, prin care suporterii își pot imprima singuri biletul, fără costuri suplimentare. Marți, 11 septembrie, biletele vor fi puse în vânzare și la casieriile de la stadion, începând cu ora 16.00.