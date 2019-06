Primăria și Consiliul Județean Constanța promit susținere financiară pentru Farul

Într-un interviu acordat site-ului oficial al clubului, www. fcfarulconstanta.ro, Ciprian Marica, finanțatorul FC Farul, a explicat situația în care se află clubul constănțean și a dezvăluit că există promisiunea clară din partea Primăriei Municipiului Constanța și Consiliului Județean Constanța că în zilele următoare vor organiza împreună o conferință de presă. Se aşteaptă, în sfârşit, anunțul oficial al implicării autorităţilor locale în proiectul de a readuce formaţia constănţeană la un nivel care să îi permită prezenţa în lupta pentru promovarea în prima ligă.

„Farul nu are voie să dispară, vorbim despre o echipă cu o tradiție de aproape un secol. Mă bucură și mă onorează interesul media, dar mai ales al constănțenilor pentru Farul, acest lucru arată cât de mult este iubită această echipă. Așa a și renăscut, din iubirea tuturor suporterilor, continuându-și drumul din Liga a 3-a în Liga a 2-a, cu sprijinul Primăriei Constanța și prin eforturile celor care și-au dorit performanță. Când am preluat echipa, acesta a fost gândul meu, ca împreună cu toți constănțenii să readucem Farul acolo unde îi este locul, pe prima scenă a fotbalului românesc. Și mai mult decât atât, proiectul a fost gândit din start pe termen lung, cu dorința clară de a face performanță la cel mai înalt nivel. Am reușit să ne îndeplinim obiectivul pentru acest sezon, ne-am menținut în Liga 2-a. În ultima perioadă, am trecut prin momente mai dificile, au fost mai multe probleme, inclusiv de comunicare, dar constănțenii nu trebuie să fie îngrijorați dacă autoritățile își vor respecta promisiunile”, a declarat Ciprian Marica.

Fostul atacant al naţionalei României recunoaşte însă că lucrurile trebuie să se mişte mai rapid, pentru ca pregătirea pentru viitorul sezon să înceapă în cele mai bune condiţii: „Cu cât se amână momentul în care se va clarifica situația, cu atât va fi mai dificil, dar nu-mi rămâne decât să cred că, măcar în ceasul al 12-lea, autoritățile se vor implica, așa cum au promis de la început. Așa cum se întâmplă în toate orașele din România unde se dorește performanță. Este greu ca privat să te lupți de unul singur în liga secundă cu cluburile susținute de autoritățile locale. Aceste orașe au găsit soluții și își doresc să fie reprezentate în prima ligă. Ar fi păcat ca un oraș atât de mare și frumos precum Constanța, cu o echipă de tradiție cum este Farul, care anul viitor va împlini 100 de ani de la înființare, să nu fie reprezentat la cel mai înalt nivel”.