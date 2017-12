Primarul ”spion” Gheorghe Nichita, cercetat în arest la domiciliu

Primarul Iaşiului Gheorghe Nichita va fi cercetat în arest la domiciliu, în dosarul în care este acuzat de instigare la folosire de informaţii care nu sunt destinate publicităţii, în sensul că a apelat la angajaţii Poliţiei Locale pentru a-şi urmări fosta iubită. Decizia a fost luată de Curtea de Apel Bucureşti şi este definitivă. Instanţa a mai decis şi ca şeful Poliţiei Locale Iaşi Liviu Hliboceanu şi Ștefan Avîrvarei, șef servicu în cadrul aceleiaşi instituţii, să fie cercetaţi sub control judiciar. Procurorii DNA au dispus, la 1 mai, începerea acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore a primarului Iașiului, Gheorghe Nichita, pentru instigare la folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii care nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, în formă continuată (cinci acte materiale), abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, acces ilegal la un sistem informatic și operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice. Alături de el, au fost reținuți directorul general al Poliției Locale Iași, Liviu Hliboceanu, pentru folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, în formă continuată (3 acte materiale) și abuz în serviciu, și Ștefan Avîrvarei, șef servicu în cadrul Poliției Locale, pentru folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, complicitate la abuz în serviciu, abuz în serviciu, acces ilegal la un sistem informatic și operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice. Ulterior, Tribunalul Bucureşti a decis că Gheorghe Nichita şi cei doi şefi din Poliţia Locală să fie cercetaţi sub control judiciar, decizia fiind contestată la CAB. Surse judiciare declarau că Adina Samson, șef de serviciu în Primăria Iași, cu care edilul Gheorghe Nichita a avut o relaţie de câţiva ani, l-ar fi denunţat pe acesta după ce el i-ar fi pus pe poliţiştii locali să o urmărească. Primarul Iașiului s-a folosit inclusiv de clanul Cordunenilor, pe lângă angajați ai Poliției Locale și ai altor instituții din Primărie, pentru a își urmări iubita și a amenința un bărbat cu care s-a întâlnit aceasta la un moment dat, potrivit unor documente ale anchetatorilor. Marți, Adina Samson, fosta iubită a primarului Iașiului, le-a declarat jurnaliștilot că a fost lovită de edil, care o hărțuia și amenința că o va distruge, iar în septembrie 2014 i-a comunicat acestuia că vrea să încheie relația, precizând că în octombrie a făcut o plângere la Parchet împotriva primarului. Ea spunea că în luna septembrie a anului trecut i-a comunicat primarului că vrea să încheie relația cu el, după care acesta a început să o urmărească și să o amenințe. Ea a precizat că are și o înregistrare audio în care primarul o amenință că o va distruge și că îl va trimite pe șeful Poliției Locale, Liviu Hliboceanu, să o urmărească, precizând că la plângerea depusă anul trecut la Parchet a atașat această înregistrare, precum și fotografii cu mașinile care o urmăreau. Întrebată dacă va cere daune, ea a spus că va da în judeactă Poliția Locală și pe primarul Nichita, precum și anumite persoane care i-au fost complice edilului și care ”știau de tot ce se întâmplă și se dădeau prietenele” ei. Potrivit legii, în momentul în care un primar este arestat, decizia instanței este transmisă în 24 de ore instituției prefectului care trebuie să emită, de urgență, hotărârea de suspendare din funcție. Nichita ar putea scăpa de suspendare doar în cazul în care judecătorul prevede expres acest lucru.