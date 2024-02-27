Primele evenimente ale lunii martie la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski

Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” invită publicul la primele evenimente ale lunii martie2024. Din data de 1 martie 2024, spectacolele încep de la ora 19:00.
MĂRȚIȘOARE CU INIMIOARE - VINERI, 1 MARTIE 2024, ORA 19:00, FOYER TEATRU
Soliști GABRIELA DOBRE, GEORGIANA MEDELEANU, SILVIU VIZAN
FLORIAN POPA, VALENTIN VADAMOIU, ERIC DOBRICEANU, FLORIAN POPA
La pian NATALIA GRIBINIC
L’HEURE D’OR DE PARIS - DUMINICĂ, 3 MARTIE 2024, ORA 19:00, SALA TEATRULUI
Coregrafia, regia şi scenografia: HORAŢIU CHERECHEŞ
Muzica: colaj din lucrările marilor clasici şi chansonete
Soliști DANIELA VLĂDESCU, MARIUS EFTIMIE
Dansează CĂTĂLINA ILIESCU, ADRIAN MIHAIU, BOGDAN BÎRSĂNESCU, IOANA CREȚU, YURIA SOETA, GABRIELE DE FAZIO, OANA DINCĂ, IGUACEL SANCHEZ, MIHAI PÂSLARU, DORINA PĂTRAȘ, ȘTEFAN RĂUȚ, SARA HINDAOUI, ALEXANDROS KARAMPATSAKIS, TEODORA DURAC
RESTUL EVENIMENTELOR DIN LUNA MARTIE
BOEMA- SÂMBĂTĂ, 9 MARTIE 2024, ORA 19:00, SALA TEATRULUI
TRAVIATA- DUMINICĂ, 10 MARTIE 2024, ORA 19:00, SALA TEATRULUI
ELIXIRUL DRAGOSTEI- SÂMBĂTĂ, 16 MARTIE 2024, ORA 19:00, SALA TEATRULUI
MAGIC SWING- DUMINICĂ, 17 MARTIE 2024, ORA 19:00, SALA TEATRULUI
AMOR CALIENTE- DUMINICĂ, 24 MARTIE 2024, ORA 19:00, SALA TEATRULUI
MA DAME- SÂMBĂTĂ, 30 MARTIE 2024, ORA 19:00, FOYER TEATRU
O NOAPTE LA VENEȚIA- DUMINICĂ, 31 MARTIE 2024, ORA 19:00, SALA TEATRULUI
Biletele pot fi achiziționate de pewww.tnobconstanta.ro/bileteși de la Agenția Teatrului. Pentru recitalurile din Foyer, biletele sunt disponibile doar la Agenția Teatrului.