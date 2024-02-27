Primele evenimente ale lunii martie la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski

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Primele evenimente ale lunii martie la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski

Cultură 27 Februarie 2024 / 19:05 334 accesări

Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” invită publicul la primele evenimente ale lunii martie2024. Din data de 1 martie 2024, spectacolele încep de la ora 19:00.

MĂRȚIȘOARE CU INIMIOARE - VINERI, 1 MARTIE 2024, ORA 19:00, FOYER TEATRU

Soliști GABRIELA DOBRE, GEORGIANA MEDELEANU, SILVIU VIZAN

FLORIAN POPA, VALENTIN VADAMOIU, ERIC DOBRICEANU, FLORIAN POPA

La pian NATALIA GRIBINIC

L’HEURE D’OR DE PARIS - DUMINICĂ, 3 MARTIE 2024, ORA 19:00, SALA TEATRULUI

Coregrafia, regia şi scenografia: HORAŢIU CHERECHEŞ

Muzica: colaj din lucrările marilor clasici şi chansonete

Soliști DANIELA VLĂDESCU, MARIUS EFTIMIE

Dansează CĂTĂLINA ILIESCU, ADRIAN MIHAIU, BOGDAN BÎRSĂNESCU, IOANA CREȚU, YURIA SOETA, GABRIELE DE FAZIO, OANA DINCĂ, IGUACEL SANCHEZ, MIHAI PÂSLARU, DORINA PĂTRAȘ, ȘTEFAN RĂUȚ, SARA HINDAOUI, ALEXANDROS KARAMPATSAKIS, TEODORA DURAC

RESTUL EVENIMENTELOR DIN LUNA MARTIE

BOEMA- SÂMBĂTĂ, 9 MARTIE 2024, ORA 19:00, SALA TEATRULUI

TRAVIATA- DUMINICĂ, 10 MARTIE 2024, ORA 19:00, SALA TEATRULUI

ELIXIRUL DRAGOSTEI- SÂMBĂTĂ, 16 MARTIE 2024, ORA 19:00, SALA TEATRULUI

MAGIC SWING- DUMINICĂ, 17 MARTIE 2024, ORA 19:00, SALA TEATRULUI

AMOR CALIENTE- DUMINICĂ, 24 MARTIE 2024, ORA 19:00, SALA TEATRULUI

MA DAME- SÂMBĂTĂ, 30 MARTIE 2024, ORA 19:00, FOYER TEATRU

O NOAPTE LA VENEȚIA- DUMINICĂ, 31 MARTIE 2024, ORA 19:00, SALA TEATRULUI

Biletele pot fi achiziționate de pewww.tnobconstanta.ro/bileteși de la Agenția Teatrului. Pentru recitalurile din Foyer, biletele sunt disponibile doar la Agenția Teatrului.

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