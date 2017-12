Primii pași pentru reorganizarea RATC. Abia acum?!

07:08:58 / 27 Noiembrie 2017

Cat mai cade Constanța?

Am decăzut si ne îndreptăm in directia pe care o avea Constanța in urma cu doua veacuri... Neimportanta, neînsemnată, dezolantă... Nimic nu se misca in orasul nostru.... Pana si la proteste iesim in numar insignifiant.... Păcat ca regimul Mazăre a anesteziat orice zvâc de conștiință națională.