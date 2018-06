Primul care s-a înscris în cursa pentru Cotroceni!

E mai mult de un an până la alegerile prezidențiale viitoare, care vor avea loc la sfârșitul lui 2019, dar unele partide deja și-au făcut socotelile pentru momentul cu pricina. Sigur, nu vorbim despre partide mari, cu oameni grei, ci despre cele de apartament, care au mai puțini membri decât o asociație de locatari. Adunarea generală a Partidului Noua România l-a desemnat duminică pe preşedintele formaţiunii, Sebastian Popescu, drept candidat la alegerile prezidenţiale de anul viitor. „Poate vă întrebaţi ce mi-a venit? N-am ce face acasă sau mi s-a urât cu binele? Am ce face acasă, slavă Domnului! Am ce mânca, dar îmi pare tare rău de ţara aceasta. Vreau să devin preşedintele României pentru a pune capăt acestor nedreptăţi de 28 de ani la care suntem martori cu toţii, nedreptăţi de toate felurile. Vreau să ajung preşedintele României pentru a veghea cu adevărat la respectarea legii şi a instituţiilor acestei ţări. Nu este permis ca cineva în această ţară, indiferent de funcţie, să joace cartea Constituţiei în funcţie de interesele personale, de grup sau electorale. În momentul în care cineva face acest lucru, s-a descalificat din start”, a declarat Popescu. Adunarea generală a PNR a hotărât prin vot ca preşedintele formaţiunii să deschidă lista de candidaţi pentru alegerile europarlamentare. În această şedinţă au fost adoptate, de asemenea, noul statut al partidului şi noul program politic. Cătălin Dumitrescu şi Cristian Tomescu au fost aleşi în funcţii de vicepreşedinte al partidului.