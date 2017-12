Primul eşec al sezonului pentru Săgeata

Venită după trei săptămâni fără meciuri oficiale, Săgeata Năvodari a înregistrat sâmbătă prima înfrângere din actualul sezon al Ligii a II-a la fotbal, fiind învinsă fără drept de apel, scor 4-1, de liderul Seriei 1, Sportul Studenţesc Bucureşti, în etapa a 8-a. Năvodărenii au început întâlnirea cu stângul şi Curelea a deschis scorul în min. 3, când a reluat mingea din careu, după centrarea lui Beţa. Oaspeţii au echilibrat disputa şi au egalat în min. 25, V. Apostol trimiţând cu capul din mijlocul careului, la un corner executat de Vezan. Bucuria a durat însă doar două minute, Curelea readucându-i pe studenţi în avantaj cu o lovitură de cap din 6 m Scorul primei reprize a fost stabilit de acelaşi Curelea, în min. 45, atacantul gazdelor reluând cu capul la colţul lung centrarea lui Ferfelea. După pauză, nervii au cedat în tabăra năvodărenilor şi Diaby a fost eliminat pentru un fault dur asupra unui adversar. Pe final, în min. 86, Săgeata a mai încasat un gol, Şerban trimiţând puternic balonul, de la 20 m, la colţul lung, fără speranţe pentru Gordin

„A fost un meci în care a trebuit să schimbăm tactica încă din start, pentru că am primit rapid gol, în urma unui marcaj defectuos. Am echilibrat apoi jocul, am egalat, însă am luat din nou gol după două minute. Mai mult, înainte de pauză au mai luat un gol, de la acelaşi Curelea, un atacant foarte valoros, pe care nu am reuşit să-l anihilăm, deşi am luat măsuri speciale şi a fost desemnat un jucător să-l marcheze. După pauză a intervenit şi eliminarea lui Diaby şi totul s-a terminat. Am primit goluri în momente importante ale meciului, dar calitatea jucătorilor de la Sportul este net superioară echipei noastre”, a spus după joc antrenorul Aurel Şunda. Pentru Săgeata au evoluat: Gordin - Goşa, Tudorache, Sg. Bar, Cheţan - Diaby, V. Apostol, Şicu (46 Jianu), Vezan, Tigoianu (46 B. Oprea) - D. Zaharia (70 Muscă).