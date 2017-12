Primul examen pentru vicecampioana mondială

Naţionala României de handbal feminin, încununată cu titlul de vicecampioană mondială în iarna anului trecut, începe duminică drumul către turneul final al Campionatului European din acest an, programat în Suedia. Elevele lui Gheorghe Tadici şi Dumitru Muşi întîlnesc în Sala Polivalentă, de la ora 11.00, reprezentativa Serbiei & Muntenegru, în prima manşă a barajului. Singura ţară din lume care a participat la toate turneele finale europene sau mondiale, România a avut ghinion la tragerea la sorţi, care i-a scos în faţă cea mai puternică adversară posibilă. Sîrboaicele nu au avut performanţe deosebite în ultimii ani, pentru că cele mai bune jucătoare au refuzat constant convocarea la naţională, dar situaţia s-a schimbat după numirea în funcţia de selecţioner a celebrei Anja Andersen. Astfel, vedetele din campionatul Danemarcei, Bojana Popovici, Maja Savici sau Ana Batinici, vin la Bucureşti cu gîndul doar la calificare.

Schimbarea nu le sperie însă pe românce, care pleacă din postura de favorite. “Vrem să păstrăm tradiţia şi să ajungem la Campionatul European în Suedia. Au o valoare incontestabilă, dar după părerea mea vor cădea fizic. Apărarea noastră ar putea fi cheia dublei dispute. În plus, ele nu au mai jucat de mult împreună şi nu au aceeaşi unitate de grup”, a avertizat Steluţa Luca. “Ar fi o ruşine să nu ne calificăm la Europene”, a completat-o cel mai bun portar din lume, Luminiţa Huţupan. Chiar dacă în lotul convocat nu se regăseşte nici o handbalistă de la finalista Challenge Cup, CS Tomis, Constanţa va fi reprezentată de secundul Dumitru Muşi, care pregăteşte gruparea de pe Litoral, fizioterapeutul Nicolae Craiu, dar şi de pivotul Ionela Gîlcă. Fosta jucătoare a Tomisului, actualmente în Franţa, la Dijon, este o piesă de bază a naţionalei. “Nu am mai jucat în Polivalentă din 2000. Îmi aduc aminte de atmosfera de la Europene şi am amintiri plăcute. Nici nu ne gîndim să nu învingem Serbia”, a spus constănţeanca. Româncele se bazează şi pe sprijinul publicului, motiv pentru care organizatorii au decis să lase intrarea liberă. Returul este programat sîmbătă, 3 iunie, la Belgrad, dar “tricolorele” speră să decidă soarta calificării încă din meciul tur.