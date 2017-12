Primul pas de transparență în sistemul sanitar!?

Ministerul Sănătății (MS) a făcut primul pas în asumarea mandatului de transparență în sistemul sanitar prin publicarea pe site-ul propriu, www.ms.ro, a unor informații de interes maxim în această perioadă. Astfel, în plin scandal al dezinfectanților diluați dați spitalelor de către compania Hexi Pharma, reprezentanți ai MS au precizat că unul dintre fișierele postate pe site conține lista tuturor contractelor de achiziții de substanțe biocide (dezinfectanți) raportate în SEAP în 2015, iar celălalt fișier conține o analiză comparativă a acestor contracte pe mai mulți factori. În total sunt 10 firme (AL CARINA SRL, HEXI PHARMA CO SRL, REMIX COM SRL, GB INDCO SRL, GENERAL MEDICALS ACTIVE SRL, EUROMEDICA INC GROUP SRL, INTERCOOP SRL, TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY SRL, B BRAUN MEDICAL SRL, SC BLACK HAW EYES SRL) cu care unitățile sanitare colaborează. Au putut opta pentru: cumpărare directă offline, cumpărare directă online, invitație de participare, licitație deschisă, negociere fără anunț.