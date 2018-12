Primul târg de Crăciun la Constanța

”Christmas Market by The Sea”, primul târg de Crăciun din Constanța, organizat de “By The Sea Events”, se desfășoară în perioada 30 noiembrie - 27 decembrie 2018 în Piața Ovidiu din Constanța.

Organizatorii își doresc ca, pentru aproape o lună, ”Christmas Market by The Sea” să transforme centrul vechi al Bătrânului Tomis într-un orășel de poveste.

Vizitatorii se pot bucura de concerte și spectacole, un târg tradițional cu decorațiuni și produse de sezon, precum și un patinoar, un carusel, un trenuleț, Căsuța lui Moș Crăciun, bradul de Crăciun și un loc special amenajat pentru Donații către cei nevoiași.

Casa lui Moș Crăciun, dedicată în totalitate celor mici, este locul unde Moș Crăciun și ajutoarele lui îi așteaptă pe copii și scrisorile lor cu dorințe.

MagicFM se alătură organizatorilor iar colindele vor scălda toată Piața Ovidiu într-o atmosferă de sărbătoare, promit organizatorii.Intrarea este liberă.

PROGRAMUL TÂRGULUI:

Târg de Crăciun: 30 noiembrie 2018, interval orar 16:00 - 22:00; 1 - 27 decembrie 2018, interval orar 11:00 - 22:00.

Căsuta lui Moș Crăciun - vizită Moș Crăciun și colectare scrisori către Moș Crăciun: 1 - 24 decembrie 2018, joi, vineri, sâmbătă, duminică, înintervalele orare 11:00-13:00 și 17:00-20:00

Centru donații: 30 noiembrie - 27 decembrie 2018, luni, marți, miercuri,joi, vineri, sâmbătă, duminică - interval orar 11:00 - 22:00.

Entertainment: - Patinoar, Carusel, Trenuleț, Mașinuțe, - interval orar 11:00 - 22:00.

Concerte: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 25, 26 - decembrie 2018: VIȚA DE VIE • ROBIN AND THE BACKSTABBERS • OMUL CU ȘOBOLANI • GOLAN THE MONO JACKS • CRED CĂ SUNT EXTRATERESTRU • FANTOME • BASSKA EYEDROPS • THE KRYPTONITE SPARKS • BREEZE • SOUNDOPAMINE • NOPAME CUIBUL • TOURETTE ROULETTE • ROCKABELLA • CARDINAL • A-C LEONTE KOSMIC BLUES • JAZU.

PROGRAMUL CONCERTELOR:

❅ Vineri 30 noiembrie - 20:00-22:00

- SUBCARPAȚI

❅ Sâmbătă 1 decembrie - 21:00-23:00

- JAZU

- SOUNDOPAMINE

❅ Vineri 7 decembrie - 22:00-23:00

- NOPAME

❅ Sâmbătă 8 decembrie - 21:00-23:00

- KOSMIC BLUES

- OCS

❅ Vineri 14 decembrie - 21:00-23:00

- CUIBUL

- ROBIN AND THE BACKSTABBERS

❅ Sâmbătă 15 decembrie - 22:00-23:00

- ROMAN & VOLOKA

❅ Vineri 21 decembrie - 20:00-22:00

- BREEZE

- THE MONO JACKS

❅ Sâmbătă 22 decembrie - 21:00-22:00

- TOURETTE ROULETTE

❅ Marți 25 decembrie - 21:00-23:00

- THE KRYPTONITE SPARKS

- GOLAN

❅ Miercuri 26 decembrie - 20:00-23:00

- ROCKABELLA

- CARDINAL

- VIȚA DE VIE.

Alte detalii pot fi găsite pe pagina de Facebook - By The Sea.