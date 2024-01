Primul tren nou cumpărat de România în ultimii 20 de ani a ajuns în țară, urmând să circule pe ruta București – Constanța

Primul tren electric produs de Alstom în Polonia pentru a fi livrat României a ajuns sâmbătă seară la Curtici, fiind aşteptat în 5 decembrie la Bucureşti.

Primul tren produs de catre Alstom pentru a fi livrat Romaniei, prin ARF - Autoritatea pentru Reforma Feroviara, din cadrul contractului privind achizitia a 37 rame electrice pentru servicii de transport feroviar de calatori de mediu si lung parcurs a trecut testele si inspectia finala de fabrica fiind expediat catre Romania / Bucuresti.

Dupa finalizarea tuturor acestor etape si atingerea momentului in care ARF poate prelua trenul, inclusiv pentru circulatia cu calatori in siguranta, trenul va fi pus in circulatie de catre CFR Calatori, castigatorul licitatiei pentru primul contract de servicii publice de transport feroviar de calatori atribuit competitiv, a informatAutoritatea pentru Reformă Feroviară.