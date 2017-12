Prințul Charles, tot mai interesat de România

12:04:11 / 31 Martie 2017

Romania in Regatele Communuwlthului

Daca si asa UE are ceva probleme la cutia de viteze ,cred ca marii nostrii politicieni vizionari ,cu gandurile in sfera strategiilor globale ,ar trebui sa analizeze situatai ca Romania sa urmeze calea Brexitului in forma Romexit si prin dibaciile diplomatiei noastre sa poata face in asa fel incat sa patrunda in The British Commonuwlth ca facind parte din Regatele Commonuwelth .Regi si regine avem in toate domeniile si de toate etniile,dar nu stim sa-i valorificam.Cred ca cu decoratia primita de la Presedinte si daca se mai adauga ceva sate si paduri drept cadou domnu Charles va accepta sa divanul romanesc.