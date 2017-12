Prințul Charles va fi decorat cu Ordinul Național „Steaua României“

20:47:02 / 28 Martie 2017

propun sa-i dea lui Charlie si 2-3 sate "cadou"

ca asa ne place noua sa-i pupam in kur pe straini.Ce medalii frate?Asta vine la smenuri imobiliare in zone turistice.Ba,nu-l mai lasati sa cumpere moka la pret de nimic case in zone turistice!Un roman daca-si deschide o pensiune are 100 de controale pe cap in schimb pe excrocul asta "regal"il lasati sa ia case cu 8000 de euro,cand la ei printre poponari si drogati in zonele lor nu te lipesti de o casa sub 500000 de lire!mai bine sa sprijinim turismul romanesc adevarat,nu ala promovat de excrocii machidoni pe litoral si alti excroci,daka vreti turism,bineinteles.Nu mai lasati toate lipitorile chiar si regale la improprietarire moca in Romania!Nu mai dati castelele si padurile moca!