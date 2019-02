Prioritățile Constanței, în faza dezbaterilor!

10:15:30 / 09 Februarie 2019

Ce face primaria nu ce fac altii

Pe constanteni iar interesa mai mult prioritatile primariei pentru orasul Constanta.Pe ce sunt cheltuiti bani de catre primarie ,pentru ca nu se vede nimic.Ce ar fi ca anual primaria Constanta sa informeze cetatenii orasului cum sau cheltuit banii ,cu date precise (unde s-a construit cat a costat ,unde s-a asfaltat, cate chirii s-au platit ,unde si cui etc. etc.Asa dezastru ca in Constanta nu vezi nicaieri in Romania.Au venit totii veneticii din toate coclaurile si au distru orasul.Poate ne trezim si votam alceva.