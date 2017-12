Probleme pentru AS Roma

Vicecampioana Italiei pare să fi intrat într-o criză de formă venită într-un moment total nepotrivit! Cu o singură victorie în ultimele patru etape din Il Calcio și cu egal în meciul de la Roma, din manșa tur a 16-imilor de finală ale UEFA Europa League, AS Roma ar putea rata calificarea în optimile competiției dacă nu se impune la Rotterdam! Cum Feyenoord este greu de bătut pe teren propriu - ultima înfrângere oficială datează din septembrie! -, pentru AS Roma meciul din această seară ar putea însemna finalul unui sezon modest, în care nu va mai putea câștiga niciun trofeu! Deja calificate în optimi par a fi echipele învingătoare în deplasare în urmă cu o săptămână - Zenit, Everton, FC Bruges și SSC Napoli, în toate celelalte partide echipa ce se va califica fiind sub semnul întrebării.

Programul partidelor din această seară - ora 19.00: Dinamo Moscova - Anderlecht Bruxelles (în tur 0-0), Zenit St. Petersburg - PSV Eindhoven (1-0); ora 20.00: Beșiktaș Istanbul - FC Liverpool (0-1), AC Fiorentina - Tottenham Hotspur (1-1), Internazionale Milano - Celtic Glasgow (3-3), Dynamo Kiev - EA Guingamp (1-2), Casino Salzburg - CF Villarreal (1-2), Legia Varșovia - Ajax Amsterdam (0-1), Borussia Monchengladbach - FC Sevilla (0-1); ora 22.05: Sporting Lisabona - VfL Wolfsburg (0-2), Everton Liverpool - Young Boys Berna (4-1), Athletic Bilbao - AC Torino (2-2), FC Bruges - Aalborg BK (3-1), Olympiacos Pireu - Dnipro Dnipropetrovsk (0-2), SSC Napoli - Trabzonspor (4-0), Feyenoord Rotterdam - AS Roma (1-1).