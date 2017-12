Procesiune religioasă pe străzile Constanței

08:48:13 / 24 Iulie 2015

Rasputin pelerinul

Avand in vedere canicula , cortegiul va trebui insotit de cistene cu apa rece , masini SMURD si alte mijloace de interventie . Avand in vedere ca Inalt prea Sinistrul Rasputin este in relatii bune cu Aghiuta si toti sfintii , probabil ca nu va fi nevoie , Sf.Pantelimon , vraci fiind va face minunea ca sa ninga in ziua pelerinajului . Desigur ca babele habotnice se vor incolona si ele , in speranta ca vor fi plimbare gratuit cu salvarea .