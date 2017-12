Procurorii cer arestarea la domiciliu a lui ÎPS Teodosie!

19:33:09 / 16 Mai 2017

Blasfemie, ura si paganism

Am studiat articolul si cele 5 comentarii anterioare , fapt pentru care m-am indignat si am sa caut sa csriu si eu cateva aprecieri sau idei personale cu liniuta de-la capat - Am fost membru de partid 40 de ani ,timp in care STATUL COMUNIST, Partidul Comunist, Guvernul si Presedintele Tarii =NICIODATA, DAR NICIODATA NU A AVUT CURAJUL SA SE BAGE SI INTERVINA IN TREBURILE BISERICEST cum se intamla azi, -Chiar daca invatatii, conducatorii fatis se AFISAU CA ATEI ( trebuia sa spuna ca nu exista Dumnezeu) prin fel si fel de mijloace, actiuni si ingenozitate TOT POPORUL ROMAN ISI BOTEZA COPII,II CUNUNA, II INGROPA CRESTINESTE, TINEAU SI PARTICIPAU LA SARBATORILE RELIGIOASE MAI ALES _ DE PASTI< CRACIUN < ANUL NOA, SI PARTICIPAU LA MOASTELE ADUSE PRIN MANASTIRILE SI BISERICILE ROMANESTI, Scitia mica , DOBROGEA DE AZI este crestinata de Sfantul ANDREI a carei pestera trebue sa o viziteze si cei mai pacatosi slujbasi ai diavolului care sunt indivizii care il acuza NETEMEINIC pe IPS TEODOSIE, - Pocirea numelui mitropolitului de catre niste IMBECILI CU INTERNET nu reprezinta decat o mica parte din PAGANI SI NECREDINCIOSI, pentruca nui putem numi atei, ci DRACI IMPELITATI si SCARAOSCHI,. Eu cunosc bine BOGATIEA pe care a vut-o pana in 1990 fosul I.A.S. NAZARCEA insa in cel mult 5-6 ani dupa aceea vita de vie, crama si toata averea unitatii a fost DEVALIZATA., FURATA, Si VANDUTA LA SAMSARI,.,. Deaceea cred ca s-ar cuveni CRESTINESTE ca PROCORORII sa CERCETEZE CINE A DISTRUS SI FURAT AVEREA IAS-ului NAZARCEA si nu biserica,, care a primit o bucata de pamant PARLOAGA, avand la 7-8 m cate un butuc de vei salbatacit,. Simai clar sa cerceteze unde sunt cele 560 ha, de pomi ca nu se stie nimic nici azi dupa 27 ani de-la lovitura de stat din Dec 1989,. Dupa cum in cei 10 ani de mandat a lui basescu s-a implementat numai URA, DISPRETUL, BLASFEMIA SI PAGANISMUL adus de TRADATORII DE TARA SI POPOR DIN OCCIDENT, cred ca se impune mai mult ca oricand ca BASESCU - CEL MAI MARE DIVERSIONIST, Monica Macovei procoror comunist adepta a lui bivolaru si GAY care la COSTINESTI era prinsa in LNTUL GAY si toti mafiotii dni fosta conducere a PDL,trebuesc IZOLATI DE POPORUL ROMAN si EXILATI PE INSULA SERPILOR,. Ganditiva ca viata este trecatoare pe pamant iar in ceruri sunt numai doua locuri de primire a raposatilor; - RAIUL PENTRU CREDINCIOSI si - IADUL-CEAUNUL CU SMOALA PENTRU PAGANI SI NECREDINCIOSI