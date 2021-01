Programul "Masa caldă", desfăşurat în cadrul Programului Operaţional pentru Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate, este în derulare în 58 dintre cele 70 de unităţi administrativ teritoriale din judeţul Constanţa, făcându-se demersuri pentru implementarea acestuia în toate localităţile, a informat, miercuri, Instituţia Prefectului.

În contextul progreselor făcute în programul „Masa Caldă”, desfășurat în cadrul POAD, prefectul județului Constanța, Silviu-Iulian COȘA a continuat seria demersurilor pentru implementarea programului în tot județul. Cu sprijinul specialiștilor din Instituția Prefectului, dar și cu partenerii externi, constant sunt identificate soluții pentru ca toți cei care intră în categoriile de persoane defavorizate și care pot primi carduri pentru mese calde, să beneficieze de acest serviciu.

Județul Constanța a primit, în data de 6 noiembrie 2020, un număr de 5.823 de tichete sociale pe suport electronic – carduri pentru mese calde, destinate beneficiarilor finali ai acestei componente a Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate POAD:

În perioada 11 – 13 noiembrie 2020, Instituția Prefectului Județul Constanța a predat către U.A.T.- urile din județ cardurile individualizate cu numele și CNP-urile beneficiarilor finali, pentru a fi distribuite acestora: 2.698 de carduri în mediul urban (46,33%) și 3.125 de carduri în mediul rural (53,67%).

Cardurile sunt alimentate cu 180 lei lunar, primele viramente fiind efectuate în cursul lunii decembrie 2020, corespunzător ultimelor 4 luni din anul trecut, respectiv perioadei septembrie – decembrie 2020.

Beneficiarii posesori ai cardurilor de mese calde, pot achiziționa numai hrană gătită, în valoare de cel mult 40 lei/zi, de la furnizori de mâncare preparată – unități de alimentație publică din tot județul, indiferent de localitatea de domiciliu.

În prezent, din cele 70 de U.A.T. – uri componente ale județului Constanța:

Guvernul României vine în sprijinul categoriilor de persoane cele mai defavorizate, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru asigurarea de masă caldă prin proiectul derulat de Ministerul Fondurilor Europene și finanțat prin Programul Operațional pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD).

În județul Constanța, responsabilă de implementarea Programului Operațional pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD), este Instituția Prefectului.

„Cu toții am înțeles importanța acestui program, prin intermediul căruia mii de locuitori ai acestui județ au parte de mese calde. Văd foarte multă implicare în rândul colegilor mei, dar și în rândul unora dintre parteneri, iar aici mă refer la emitentul cardurilor – SODEXO, cu care am avut ieri o discuție și cu care am punctat mai multe aspecte importante, cum ar fi autorizarea cât mai rapidă și facilă a operatorilor economici care oferă mese calde prin intermediul cardurilor. De asemenea, mă bucură faptul că foarte mulți agenți economici au răspuns apelului nostru și al autorităților locale. Dacă, la început, în program erau incluse doar 31 de unități de alimentație publică din 6 U.A.T.-uri, acum vorbim de nu mai puțin de 88, care oferă în prezent mese calde beneficiarilor finali din 42 de comunități constănțene.



Am observat o implicare importantă și din partea autorităților locale. Unii primari au făcut tot posibilul ca oamenii din localitățile lor să beneficieze de acest ajutor. Mai sunt și excepții, dar sper că, în foarte scurt timp, și în localități în care programul fie nu a demarat, fie se mișcă mai greu, să vedem o schimbare. Lansez un apel către toți edilii din județ să depună eforturi în acest program, pentru că o fac pentru binele celor care i-au învestit cu încredere. Este păcat ca oamenii să aibă un drept, un beneficiu, dar să nu fie sprijiniți tocmai de cei îndrituiți în acest sens”, a declarat Silviu-Iulian COȘA, prefectul județului Constanța.