Proiect al Guvernului pentru ca angajații să poată lucra până la 70 de ani

20:08:37 / 08 Ianuarie 2020

pensionare

Va salut .Consider ca in acceptiunea guvernantilor si a politicienilor actuali din Senat si Parlament , care fac si desfac legi de tot soiul si pentru propriile interese , durata de viata si VARSTA de PENSIONARE , constituie o RULETA si drept DOVADA , initiativa de pensionare la 70 de ani , este o prioritate ?????In contextul in care SANATATEA , EDUCATIA , INDUSTRIA , AGRICULTURA , I.T. INFRASTRUCTURA , Mediul Privat si celelalte ramuri ale economiei nu reprezinta mare interes ?????Ci doar POZITIA si FOTOLIUL din partid si Parlament !