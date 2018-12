Proiectul „Împreună pentru fotbal”, în căutarea următoarelor legende alb-albastre

Proiectul „Împreună pentru fotbal”, proiect realizat cu sprijinul Consiliului Județean Constanța, a cuprins o serie de acțiuni la nivel juvenil desfășurate în județul Constanța în toamna acestui an. Grupele de copii și juniori de la AS CS Farul Constanța au participat la mai multe acțiuni, disputând meciuri amicale la Mangalia, Mihail Kogălniceanu, Techirghiol, Murfatlar și Constanța, împotriva adversarilor din localitățile menționate, iar la sfârșitul săptămânii trecute a fost organizat și un turneu la terenul sintetic Palas din Constanța. Clasamentul turneului a fost următorul - categoria 2009: 1. AS CS Farul Constanța, 2. Voința Valu lui Traian, 3. Sporting Mangalia; categoria 2010: 1. CS Eforie, 2. Sporting Mangalia, 3. AS CS Farul Constanța. Cei mici și-au arătat talentele fotbalistice, iar antrenorii au descoperit mai mulți viitori componenți ai formațiilor de copii și juniori de la Farul, care își doresc să îmbrace, peste câțiva ani, tricoul echipei de seniori.

„Vă mulțumim pentru participare, copii, veți rămâne în atenția noastră cu speranța că mulți dintre voi veți îmbrăca tricoul Farului. Îi mulțumim președintelui Consiliului Județean Constanta, Marius Horia Țuțuianu, pentru sustinerea acestui proiect și-l mai așteptăm alături de noi la acțiunile viitoare ale clubului. Hai Farul!”, este mesajul postat pe pagina de Facebook FC Farul Constanța.