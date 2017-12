Proiectul legii redevențelor, finalizat?

La un an de la preluarea portofoliului Finanțelor, ministrul Anca Dragu consideră că are o singură nereușită: înființarea unei bănci de dezvoltare care să sprijine mediul de afaceri. În schimb a fost finalizat proiectul legii redevențelor, care se află în discuții de aproape trei ani. O creștere economică de 4,9% pe primele nouă luni ale acestui an, cea mai mare din Uniunea Europeană, care se simte și în buzunarul românilor, o majorare cu 3,4% a numărului salariaților în aceeași perioadă de timp și o scădere a costurilor de finanțare a României sunt câteva din reușitele mandatului, prezentate joi de Anca Dragu. De asemenea, a fost finalizat proiectul legii redevențelor, care va menține nivelul acestora pe o treaptă apropiată celei actuale, oferind deduceri pentru investițiile offshore (platforme marine). „Am luat în calcul păstrarea redevențelor și o diferențiere pentru zăcămintele onshore și cele offshore. De asemenea, săptămâna viitoare vom prezenta rectificarea bugetară, care va fi pozitivă. Principiul este de a asigura fondurile pentru proiectele care s-au dovedit performante și de a lua de la cele mai puțin performante”, a precizat Dragu.

Ministrul Finanțelor a mai spus că vor apărea modificări ale legii privind evaziunea fiscală, dar a evitat să ofere amănunte. Dragu a confirmat că de la 1 ianuarie 2017 va fi eliminată supraacciza la carburanți.