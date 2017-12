Protest de amploare la Penitenciarul Poarta Albă! Angajații, în grevă!

Un nou val de proteste s-a abătut asupra sistemului penitenciar din România. După ce în vară deținuții au cerut îmbunătățirea condițiilor din închisori, a venit rândul angajaților unităților de detenție să își exprime nemulțumirile. Luni dimineață, lucrătorii de la Penitenciarul Poarta Albă, dar și din alte închisori din țară au protestat cu speranța că vor obține salarii mai mari. Aceștia au cerut și demisia ministrului Justiției. Raluca Prună a fost întâmpinată cu prune, la Penitenciarul Gherla.

Prima zi a săptămânii a adus proteste la Penitenciarul Poarta Albă, dar și în alte patru închisori din țară. Vorbim despre Gherla, Craiova, Giurgiu și Codlea. La unitatea de detenție din județul Constanța au manifestat în jur de 50 de sindicaliști. Oamenii au ajuns la limita răbdării și cer creșterea salariiilor, dar și îmbunătățirea condițiilor de muncă. Protestatarii au solicitat și demisia ministrului Justiției. „Ne conduceți prost, nu aveți niciun rost", a fost mesajul transmis de aceștia pentru Raluca Prună.

„Cerem eliminarea inechităților salariale din sistemul de ordine publică și siguranță națională. Concret, este vorba despre aplicarea defectuoasă a OUG 20/2016, referitoare la corectarea diferențelor salariale, în urma căreia lucrătorilor din sistemul penitenciar nu li se acordă sume compensatorii reprezentând salariul de merit în plată în anul 2009. Vrem o creștere a lefurilor care să se aplice tuturor. Spre exemplu, dorim ca salariul net de 1.800 de lei să ajungă la 2.000 de lei", a declarat Toni Penu, liderul Grupei Sindicale Constanța din cadrul Sindicatului Național al Lucrătorilor de Penitenciare (SNLP).

Un gardian e tratat ca un deținut în sistemul penitenciar din România, cred sindicaliștii. „Este important de știut faptul că un angajat al unui penitenciar are aceleași condiții de lucru ca și un deținut. Mai mult, un gardian este pus în poziția în care trebuie să supravegheze și 400 de persoane private de libertate. Iar pentru siguranța sa, acesta are la dispoziție doar un baston de cauciuc, o pereche de cătușe și o stație de emisie-recepție. Luni am organizat proteste în cinci penitenciare din țară. Joi vor urma alte cinci, iar în luna octombrie vom avea o grevă la care vor adera 2.000 de oameni", a mai completat Toni Penu. După un protest care a durat aproximativ o oră, situația a revenit la normal la Penitenciarul Poarta Albă.

PRUNE PENTRU RALUCA PRUNĂ!

Ministrul Justiției a mers luni la Penitenciarul Gherla. Acolo atmosfera a fost una incendiară! Raluca Prună a fost huiduită imediat ce a ajuns în fața închisorii, unde erau adunați peste o sută de protestatari. Lucrătorii Penitenciarului Gherla au adus şi pungi cu prune la această acțiune. Raluca Prună le-a transmis sindicaliştilor că o pot jigni cum vor pe site-urile sindicatelor, însă ea va continua să îşi facă treaba. Prună a afirmat totuși că va discuta cu ministrul Muncii şi cu cel al Finanţelor, pentru ca şi angajaţii din sistemul penitenciar să beneficieze de majorări salariale. Ministrul a mai vorbit și despre un paradox al legilor date și inaplicabile. „Este regretabil că în această ţară adoptăm legi înainte să vedem dacă avem resursa financiară şi resursa umană. Pot cita 20 de legi care sunt minunate, dar într-o lume ideală, pentru care nu există bani. Şi probaţiunea este un exemplu foarte bun", a declarat Raluca Prună. Cei care au manifestat au afișat bannere cu mesaje precum „Muncim pe datorie, ruşine să vă fie", „Legea trebuie aplicată, nu încălcată", „Stop discriminării", „Demisia", „Ruşine să vă fie", „Jos ministrul mincinos" şi „Jos Guvernul mincinos".

„Am declanşat mişcări de protest în toate penitenciarele din ţară! Cerem îmbunătăţirea condiţiilor de muncă și angajarea unui număr suficient de personal în penitenciare, deoarece există un mare deficit. Solicităm eliminarea inechităţilor salariale şi demiterea ministrului Justiţiei pentru incapacitate profesională. Avem în penitenciare 1,5 milioane de ore suplimentare, care sunt imposibil de recuperat din cauza deficitului de personal de 8.000 de angajaţi", a declarat unul dintre liderii protestatarilor. Raluca Prună a ajuns la Penitenciarul Gherla alături de ambasadorul Norvegiei, Tove Westberg, pentru a inaugura un centru terapeutic pentru femei. Unitatea are o capacitate de 60 de locuri. Nordicii au investit 1,2 milioane de euro în acest proiect.

CE NU AU VOIE SĂ FACĂ PROTESTATARII!

Liderii Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) au ieșit imediat cu un comunicat de presă în care au explicat faptul că angajații din sistemul penitenciar nu pot protesta în orice condiții. „În exercitarea drepturilor sindicale, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare nu pot recurge la greve sau întreruperi voluntare ale activității. Formele de protest exprimate cu respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor private de libertate reprezintă drepturi legale ale funcționarilor publici cu statut special. Cu privire la hotărârea membrilor de sindicat de a nu mai lucra ore suplimentare (...) menționăm că în primele opt luni ale anului au ieșit din sistem 1.000 de angajați, ceea ce a îngreunat planificarea și asigurarea unui număr eficient de lucrători pentru desfășurarea activității. Conducerile din penitenciare trebuie să folosească resursele umane de care dispun, astfel încât să evite depășirea plafonului de 180 de ore suplimentare", se arată într-un comunicat remis de ANP.

Citește și:

Angajații din penitenciare vor solda de merit