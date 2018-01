PSD, în prag de scindare! Cine câștigă războiul Dragnea - Tudose?

PSD se află în plină criză. Este a treia în numai un an de guvernare. Bătălia pentru putere este în toi. Taberele se poziționează, se caută susținere în teritoriu și se fac jocuri. Războiul dintre Dragnea și Tudose a plecat în urmă cu câteva luni de la un banal sondaj de opinie și s-a inflamat în ultimele zile odată cu tentativa lui Tudose de mazilire a oamenilor lui Dragnea din Guvern, printre care se numără și ministrul de Interne, Carmen Dan. Cine va câștiga războiul vom vedea după ședința Comitetului Executiv de luni, 15 ianuarie. Cert este că nicio tabără nu dorește să ajungă la Cotroceni cu o nouă propunere de premier. În acest caz, este foarte posibil ca social democrații să-și ia adio de la guvernare.

Când au votat ca PSD să guverneze țara, românii nu s-au așteptat să primească, în schimb, circ politic, care, inevitabil, are efecte nefaste asupra economiei. În numai un an de când social democrații au preluat frâiele țării, am avut parte de numeroase lupte politice surde, fără niciun folos pentru interesul cetățeanului. Am asistat la trei crize politice majore. Prima criză a fost la începutul anului trecut, când, după adoptarea celebrei Ordonanțe 13, România s-a confruntat cu manifestații fără precedent. A doua criză a fost la începutul verii, când șefului PSD, Liviu Dragnea, i s-a pus pata pe fostul premier Sorin Grindeanu, pe care l-a mirosit că i-ar fi trădat pe social democrați și ar fi sărit în tabăra celor cu „statul de drept“. După îndepărtarea lui Grindeanu și înscăunarea lui Mihai Tudose ca prim-ministru, toată lumea credea că lucrurile au intrat pe un făgaș normal și că social democrații și-au băgat mințile în cap și vor aplica programul de guvernare promis în campania electorală. Numai că Dragnea și compania au declanșat o nouă criză politică. Totul a pornit în toamna anului trecut de la un banal sondaj de opinie, care arăta o prăbușire abruptă a Executivului Tudose în încrederea românilor. Sursele spuneau că, evident, cel indicat drept principalul vinovat pentru această situație este premierul Mihai Tudose. De partea cealaltă, Tudose s-a simțit atacat, spunând apropiaților că, de fapt, acest sondaj îl viza direct. De atunci, Dragnea și Tudose sunt precum șoarecele și pisica.

ȘEDINȚĂ CRUCIALĂ A CEXN

La fel ca și situația lui Grindeanu, care a intrat în dizgrația lui Dragnea, pentru că „asculta de alții“, și de această dată, actualul premier Mihai Tudose stă cu bagajele făcute la Palatul Victoria, deoarece nu mai este pe aceeași lungimne de undă cu președintele PSD. Lucrurile s-au inflamat în ultimele zile odată cu tentativa lui Tudose de mazilire a oamenilor lui Dragnea din Guvern, printre care se numără și ministrul de Interne, Carmen Dan. Pe de o parte, Tudose spune că el vrea doar o restructurare a Cabinetului său, însă, de partea cealaltă, Dragnea și apropiații săi cred că Tudose nu vrea decât să răstoarne puterea în partid. În fața camerelor de filmat, liderul PSD, Liviu Dragnea, spune că el încă speră ca Mihai Tudose să rămână premier. Cum se va finaliza acest mega-conflict în PSD rămâne să vedem. Cert este că luni după-amiază va avea loc o ședință vitală a Comitetului Executiv al PSD, în cadrul căreia se așteaptă să se tranşeze situaţia din partid. Şedinţa este convocată la solicitarea mai multor lideri ai PSD, între care Gabriela Firea, Rovana Plumb, Ecaterina Andronescu sau Claudiu Manda, care au susţinut că situaţia din partid trebuie rezolvată de urgenţă. După informaţiile privind convocarea CExN, mulţi dintre miniştri au reacţionat prin mesaje pe Facebook. O hartă a celor două tabere din PSD a fost făcută după mesajele care au venit din partea liderilor de filiale. Până în acest moment, cei care îl susțin pe Liviu Dragnea sunt președinții PSD Olt, Călărași, Dolj, Ialomița, Neamț, Ilfov, Sibiu, Satu Mare, Alba, Botoșani, Vaslui, Arad, dar și Galați. În cealaltă tabără sunt cei care îl susțin pe Mihai Tudose. Aceștia sunt cei din Dâmbovița, Constanța, Buzău, Brăila, Vrancea, Iași și Giurgiu.