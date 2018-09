PSD vrea înfiinţarea unei agenții care să promoveze produsele românești

PSD a depus la Senat un proiect de lege pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare, subordonată Ministerului Agriculturii, care are ca scop promovarea şi implementarea unei strategii naţionale pentru produsele agroalimentare de calitate. Înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare are ca scop creşterea numărului de sisteme de calitate recunoscute la nivel european pentru produsele agroalimentare româneşti. „Obiectivul principal al agenţiei este acela de a creşte numărul de sisteme de calitate recunoscute la nivel european pentru produsele agroalimentare româneşti şi de certificare a produselor conform sistemelor de calitate facultative instituire la nivel naţional şi european, în vederea promovării acestora. Prin propunerea legislativă de înfiinţare a Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare (ACMPA) se urmăreşte modelul aplicat la nivel european prin delegarea de la DG AGRI a competenţelor de marketing pentru produsele agroalimentare de calitate către CHAFEA (Consumer, Health and Food Executive Agency-n.r)”, se arată în expunerea de motive.