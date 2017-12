Puigdemont atacă Uniunea Europeană

După ce a încercat separarea față de Spania, liderul catalan separatist Carles Puigdemont a pus sub semnul îndoielii și apartenența țării sale la Uniunea Europeană, opinie ce a strârnit nemulțumiri în rândul adversarilor săi. "Este o decizie pe care trebuie s-o ia poporul. Este posibil să nu existe mulți oameni care vor să facă parte din această Uniune Europeană, cea a domnului Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, și a domnului Antonio Tajani, președintele Parlamentului European. Sunt susținător al UE, sunt susținător al euro și vreau să lucrez pentru a schimba UE și pentru a întări euro, dar în cele din urmă, așa cum am spus până acum, este o decizie care trebuie luată de poporul Catalonie", a afirmat fostul șef al executivului regional catalan. Declarațiile sale au provocat luni reacții aprinse în rândul adversarilor săi, în contextul campaniei preelectorale în vederea alegerilor regionale din 21 decembrie din Catalonia. "Este absurd să pretinzi că regiunea Catalonia trebuie să părăsească UE. Cred că UE este zona din lume cu cel mai înalt nivel de democrație, de libertăți, de drepturi ale omului", a reacționat luni șeful guvernului spaniol central, Mariano Rajoy. La rândul său, liderul partidului de centru-dreapta Ciudadanos, Albert Rivera, a mers până într-acolo încât l-a comparat pe Puigdemont cu eurosceptica Marine Le Pen din Franța. Puigdemont, vizat de un mandat de arestare emis de justiția spaniolă pentru rebeliune în legătură cu declarația de independență a parlamentului catalan din 27 octombrie, face campanie de la Bruxelles pentru alegerile regionale, fiind cap al unei liste ce se vrea a fi transpartizană, "Împreună pentru Catalonia". Sâmbătă, prezentând această listă din Belgia, Puigdemont a afirmat, de asemenea că, la alegeri, catalanii vor trebui să ratifice voința lor de independență.