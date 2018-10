Rablele fără ITP nu mai pot fi casate!

Autovehiculele care nu au inspecţia tehnică periodică (ITP) făcută nu vor mai putea fi valorificate prin programele Rabla şi Rabla Plus, de la 1 ianuarie 2019, a declarat, marţi, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM), Cornel Brezuică - „Trebuie să casezi o maşină veche de peste opt ani, înmatriculată, care să aibă şi ITP-ul valabil“. El a precizat că tichetele care rămân nevalorificate anul acesta, în cadrul celor două programe Rabla, se vor pierde - „Mai sunt doar 9.000 de tichete. Consider că, până la sfârşitul anului se vor termina. În 2018, am alocat o sumă importantă Rablei și s-au cumpărat peste 40.000 de autovehicule noi“.