Nu putem indica cu siguranţă că are legătură cu mitingul PSD, însă prea sună a coincidenţă. Potrivit antena3.ro, care îl citează pe Dan Andronic, o informaţie-bombă despre o mutare diplomatică la cel mai înalt nivel şi care are girul Administraţiei Trump a apărut pe piaţă. În acest sens, mai-marii Ministerului Afacerilor Externe (MAE) au fost deja înştiinţaţi.Hans Klemm va preda ştafeta unui ambasador care are relaţii strânse cu preşedinele Statelor Unite ale Americii.