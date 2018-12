Rammstein - turneu în Europa! Vezi unde şi când

Trupa germană de rock-metal Rammstein plănuieşte un turneu european în 2019, care se va sincroniza cu lansarea noului său album, informează vineri dpa. În Germania, sunt programate nouă concerte în intervalul mai-iulie, a anunţat vineri agenţia de PR MCT. Turneul include concerte şi în Copenhaga, Rotterdam, Paris, Bruxelles, Praga, Luxemburg, Moscova, Oslo, Viena, potrivit site-ului formaţiei.

Biletele vor fi puse în vânzare joi, la ora locală 10:00 am (09:00 GMT). În luna septembrie, formaţia a anunţat lansarea, în primăvara anului viitor, a celui de-al şaptelea album, care nu a primit încă un nume. Albumul precedent, ''Love is for Everyone'', a fost lansat în 2009 şi a obţinut discul de platină în primele săptămâni de la debutul comercializării sale în Germania. Formaţia este cunoscută pentru sound-ul său agresiv şi concertele cu coregrafie minuţioasă. Biletele vor fi personalizate cu numele cumpărătorului pentru a evita revinderea acestora.