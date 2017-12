Răvăşitoare trăiri boeme pe acorduri pucciniene

Răscolitoare până la lacrimi, celebra operă a lui Giacomo Puccini „Boema” a fost îndelung aplaudată de către publicul tomitan prezent, duminică seară, în sala de spectacole a Teatrului Naţională de Operă şi Balet „Oleg Danovski”. Rolul delicatei Mimi a fost interpretat de soprana Diana Ţugui din Cluj, care a impresionat publicul, şi de această dată, prin căldura şi emoţia cu care şi-a redat personajul. Poetul Rodolfo a fost întruchipat de tenorul Răzvan Săraru, iar ceilalți trei boemi din mansarda pariziană au fost interpretați cu profesionalism și bucuria de fi pe scenă de: baritonul Marius Eftimie (muzicianul Schaunard), baritonul bucureștean Daniel Pop (pictorul Marcello) și basul Constantin Acsinte (filosoful Collin). Spectacolul sub conducerea muzicală a dirijorului spaniol Daniel Gil de Tejada, câștigătorul Premiului I la prima ediție a Concursului Internaţional de Dirijat Operă „Black Sea” (2015), a coincis şi cu un debut, soprana Laura Eftimie dându-i glas Musettei.

DIANA ȚUGUI: „MIMI SUNT EU”

„Îi mulțumesc lui Dumnezeu că avem marea șansă de a face lucruri atât de frumoase: muzică de atât de bună calitate. Șansa de a cânta cu o așa mare soprană precum Diana Țugui este una importantă. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că ne-am întâlnit și am făcut muzică împreună. M-am simțit foarte bine pe scenă, dar dacă publicul a plecat cu o lacrimă în ochi, atunci înseamnă că misiunea noastră a fost îndeplinită”, a spus Răzvan Săraru.

Referitor la emoționantul rol pe care l-a interpretat cu deosebită sensibilitate pe scena tomitană, Diana Țugui a mărturisit: „Mimi sunt eu. Mă identific cu personalitatea ei caldă și blândă. E foarte ușor să joc acest rol deoarece mă regăsesc foarte ușor în el”.

„ÎMI DOREAM FOARTE MULT SĂ CÂNT ALĂTURI DE RĂZVAN SĂRARU. E UN PARTENER MINUNAT, EXCEPȚIONAL ȘI UN OM MINUNAT”

Soprana clujeană și-a exprimat și bucuria de fi la Constanța, dublată de bucuria de a cânta alături de colegii săi. „Pe scena aceasta mă simt foarte bine. Am aici o mulțime de colegi și deja am început să cunosc colectivul, deoarece este a treia oară când joc alături de acest colectiv (n.r. - în iulie 2015, la Festivalul „Opera Nights” de Hunedoara și pe 14 februarie 2016, pe scena Teatrului „Oleg Danovski”, unde a interpretat-o pe Violetta Valery din opera verdiană „Traviata”). Mă simt aproape ca acasă. Colegii mei de aici formează un fel de familie. Sunt foarte uniți, foarte apropiați. Pe Răzvan Săraru îl cunosc din facultate. Când a intrat în anul I la facultate era spectaculos. Și a rămas spectaculos. I-am urmărit cariera și îmi doream foarte mult să cânt alături de el. Să cânt alături de el în seara aceasta a fost o bucurie. Transmite atâta liniște... E un partener minunat, excepțional și un om minunat și sper să mai cânt alături de el. M-am simțit bine și alături de draga noastră Musettă (n.r. - soprana Laura Eftimie), care a debutat și a pus mult suflet. Musetta nu este un rol ușor. Iar publicul... L-am simțit foarte cald din primul moment”, a mai spus Diana Țugui.

„CRED CĂ VOI AVEȚI AICI, LA CONSTANȚA, CEL MAI MARE PUCCINIST AL ROMÂNIEI, MAESTRUL GHEORGHE STANCIU”

În ceea ce privește conducerea muzicală a spectacolului, Diana Țugui a apreciat: „Dirijorul, foarte tânăr, este un dirijor bun, cu o mână bună. Nu e ușor Puccini, e foarte greu, se dirijează mai mult spre maturitate. Cred că voi aveți aici, la Constanța, cel mai mare puccinist al României, maestrul Gheorghe Stanciu, un puccinist adevărat. Eu cu maestrul Stanciu am lucrat când am debutat în „Boema”, la Craiova. Cu el am studiat acest rol pe care apoi l-am cântat cu foarte mulți dirijori și toți m-au lăudat cât de frumos și de bine cânt această partitură, respectând tradiția Puccini. De fiecare dată când mă întâlnesc cu maestrul îi mulțumesc și îi readuc aminte de perioada în care am lucrat atât de bine. Ceea ce am studiat cu dumnealui a rămas valabil cu toți dirijorii cu care am lucrat, în toate teatrele în care am cântat”.

În public s-a aflat şi tenorul Vasile Moldoveanu, însoțit de soţia sa. „Când am făcut premiera „Boema” la Iași (n.r. - 2014), maestrul Moldoveanu avea un masterclass. Cu două zile înainte de premieră, ne-am dus să ne asculte. Am lucrat cu el anumite fraze care mi s-au părut mai grele, iar astăzi (n.r. - duminică), când m-am întâlnit cu el, i-am reamintit de timpul frumos pe care l-am petrecut împreună, acolo, la Iași. Este un om foarte iubit, foarte cald și deschis, așa cum sunt întotdeauna artiștii foarte mari”, a conchis Diana Țugui.

Din distribuția spectacolului „Boema” au mai făcut parte: Laurențiu Severin (Benoit / Alcindoro), Florin Diaconescu din București (Parpignol) și Cristian Parmac (vameșul).

