Răzvan Burleanu, noul preşedinte al FRF

Ziua de ieri a şocat, dar a şi demonstrat haosul în care se află fotbalul românesc, alegerile pentru noul preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal desfăşurându-se într-o dezordine generală şi într-o ilegalitate acceptată cu seninătate de cei prezenţi. Retras de la şefia FRF după 24 de ani de domnie, Mircea Sandu a început în forţă şedinţa Adunării Generale, asigurându-şi până la sfârşitul vieţii privilegii la nivelul unui conducător de stat. Astfel, Naşu’ va primi o rentă viageră de 75.000 de euro pe an, o maşină cu costuri acoperite din partea FRF şi o secretară, plus un consilier cu salariu minim de 5.000 de lei pe lună. În plus, orice intervenţie chirurgicală o suportă FRF, iar Sandu, care devine preşedinte de onoare, va avea la dispoziţie cheltuieli de protocol, asigurate de federaţie, de maximum 10.000 de lei pe lună. S-a trecut apoi la votarea bugetului pentru acest an, prevăzându-se venituri de 14,46 milioane de euro şi cheltuieli de 10,3 milioane de euro. Conform proiectului de buget, se vor investi două milioane de euro în hotelul de la Buftea, sala polivalentă de la Mogoşoaia va costa 550.000 de euro, iar pentru dosarul de candidatură privind organizarea Campionatului European din 2020 s-au alocat încă 100.000 de euro faţă de suma iniţială.

DOAR PATRU CANDIDAŢI S-a trecut apoi la cel mai important punct de pe ordinea de zi, chiar dacă preşedintele celor de la Progresul Bucureşti, Tiberiu Iacov, a propus amânarea alegerilor. În absenţa candidatului sprijinit de Mircea Sandu şi considerat mare favorit, Gică Popescu, trimis la închisoare, marţi seară, pentru trei ani şi o lună, pe listă au rămas cinci pretendenţi. Unul dintre ei, Marcel Puşcaş, s-a retras înainte de vot, îndemnându-şi susţinătorii să-l sprijine pe Răzvan Burleanu. A urmat prima serie de sufragii, în urma căreia Burleanu (72 voturi) şi Avram (59 voturi) s-au clasat pe primele locuri, fără să aibă majoritate. În schimb, Gheorghe Chivorchian (29 voturi) s-a clasat al treilea, iar Sorin Răducanu a fost ultimul, fără nici măcar un vot. Circul a început la al doilea tur, când supervizorii alegerilor, printre care s-a aflat şi Adrian Mititelu, au găsit 175 de voturi în urnă, exprimate de... 173 de votanţi. Nu a contat prea mult, iar Burleanu, susţinut şi de Chivorchian, a fost desemnat noul preşedinte, cu 113 voturi, în timp ce Avram a avut doar 59, iar trei voturi au fost anulate.

START ÎN FORŢĂ În vârstă de 29 de ani, Răzvan Burleanu este fiul fostului fotbalist de la FCM Bacău, Gheorghe Burleanu. A practicat fotbalul în paralel cu arbitrajul, iar la 19 ani a decis să renunţe la sportul de performanţă, urmând cursurile Facultăţii de Ştiinţe Politice din cadrul din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti. Ulterior, a lucrat la Primăria municipiului Bacău, în Parlamentul României - Comisia juridică, la Autoritatea Electorală Permanentă - controlul respectării legalităţii în procesele electorale şi Administraţia Prezidenţială - Departamentul pentru minorităţi naţionale. Din 2008, Burleanu este co-preşedinte al Institutului European pentru Democraţie Participativă - Qvorum. În plus, este preşedinte al Federaţiei Române de Minifotbal, dar şi al Federaţiei Europene de Minifotbal. După alegerea în noua funcţie, Burleanu i-a cerut demisia fostului adjunct al lui Mircea Sandu, Adalbert Kassai, şi a fost extrem de ferm: “Trecem la treabă şi nu voi mai permite derapaje, pentru că federaţia se îndreaptă cu ochii spre Occident. Au fost 24 de ani, o perioadă cât domnia lui Ceauşescu, o perioadă după care FRF arată la fel de gri. Trebuie ca federaţia să o ia de la zero”. Mai mult, noul preşedinte a anunţat că vrea schimbarea lui Victor Piţurcă din funcţia de selecţioner: “Reghecampf ar trebui să fie selecţioner. Dacă se pune problema, voi negocia cu Victor Piţurcă încetarea contractului”.